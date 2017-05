Nhà bà Võ Thị Thu Thúy (Kon Tum) tan hoang sau tiếng nổ lớn, nghi là mìn, lúc nửa đêm.

Hiện trường nhà bà Thúy sau tiếng nổ trong đêm

Chiều 16.5, ông Trần Văn Chí, Chủ tịch UBND H.Ngọc Hồi (Kon Tum), cho biết vào khoảng 1giờ 15 ngày 16.5, trên địa bàn thôn 1, xã Đăk Kan, H.Ngọc Hồi xảy ra vụ nghi nổ mìn làm hư hỏng toàn bộ đồ đạc trong nhà bà Võ Thị Thu Thúy (31 tuổi).

Theo lời kể của bà Võ Thị Thu Thúy, bà cùng con trai 6 tuổi ngủ ở nhà dưới. Đến khoảng 1 giờ 15 phút ngày 16.5, bà Thúy nghe phía nhà trên nổ một tiếng ầm như sét đánh, sau đó cả ngôi nhà rung rinh.

Hoảng hốt, bà chạy lên xem thì thấy trần nhà, bộ bàn ghế gỗ, cửa kính, xe máy, bàn thờ, mái vòm, cửa chính và nhiều vật dụng khác bị hư hại năng nề, văng tung tóe mỗi thứ một nơi.

Cửa ra vào nhà bà Thúy bị hư sau vụ nổ

Nhiều vật dụng trong nhà bà Thúy bị hư hỏng

Quan sát hiện trường, ngành chức năng còn phát hiện mái tôn nhà cũng bị lực đẩy nghi là do mìn nổ bung văng sang một bên mái nhà. Ngoài ra, còn có nhiều vết màu đen để lại hiện trường, loang lổ từ tường nhà ra đến khắp sân.

Vụ nổ còn làm cho nhà ông Đỗ Quốc Túy (41 tuổi), cách nhà bà Thúy khoảng 10m bị vỡ kính 3 cửa sổ, mái tôn nhà văng rơi xuống đất.

Cửa ra vào nhà bị hư sau vụ nổ

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND H.Ngọc Hồi đã chỉ đạo Công an H.Ngọc Hồi xác minh, điều tra vụ việc.

Ông Chí cho biết trong sáng 16.5, ông có mặt tại hiện trường với lực lượng công an ghi nhận lại sự việc. "Đây là sự việc nghiêm trọng, chúng tôi sẽ chỉ đạo công an huyện phối hợp Công an tỉnh Kon Tum điều tra nguyên nhân sớm tìm ra hung thủ".

Phạm Anh