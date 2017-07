Ông Hoàng Văn Hoan - Trưởng Công an xã Trường Yên thông tin: “Công an huyện Hoa Lư đã đưa cháu Ng. (11 tuổi) đi giám định tình trạng bị xâm hại. Kết quả giám định cho thấy, cháu Ng. bị sưng, đỏ vùng kín, không bị rách màng trinh".

Theo phản ánh của gia đình chị Nguyễn Thị N. ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, vào khoảng 17h30’ ngày 30/4, chị N. đi làm về nhà thì thấy hai con gái là Nguyễn Thị T. (14 tuổi) và Nguyễn Thị Ng (11 tuổi) đang ngồi ôm nhau trong nhà.

Ngay sau đó, chị N. đã hỏi hai con thì nhận được câu trả lời từ bé gái 14 tuổi là hai con đang nhặt rau ở sân thì ông Vũ Văn H. (54 tuổi, ở đối diện) sang chơi và rủ các cháu ăn mỳ tôm nhưng chỉ có một mình em Nguyễn Thị Ng (11 tuổi) sang nhà ông H. ăn mỳ tôm.

Nhưng khoảng 20 phút sau không thấy em về nhà nên T. sang nhà người đàn ông 54 tuổi tìm em thì phát hiện ông H. đang nằm đè lên trên người em gái mình, quần tụt xuống đầu gối. Thấy vậy, thiếu nữ 14 tuổi đã nói to: “Bác H., bác làm gì em cháu thế?”.

Nghe T. nói vậy, người đàn ông 54 tuổi đã vội kéo quần lên và bỏ đi chỗ khác. Sau đó, T. đưa em gái về nhà. Nghe con gái 14 tuổi kể lại sự việc, chị N. đã sang để nói chuyện nhưng ông H. không mở cổng mà cố thủ ở trong nhà. Uất ức trước hành vi của người đàn ông 54 tuổi chị N. đã tố cáo lên Công an xã Trường Yên.

Ông Hoàng Văn Hoan - Trưởng Công an xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình cho biết: “Khi cơ quan công an xã nhận được tin báo đã có mặt tại nhà chị N. và ông H. để nắm bắt tình hình. Nhưng do sự việc phức tạp và ông H. cố thủ trong nhà không chịu gặp cơ quan chức năng nên tôi đã báo cáo lên công an huyện Hoa Lư về điều tra vụ việc”.

Ngoài ra, ông Hoàng Văn Hoan cũng thông tin: “Ngay sau đó, cơ quan công an xã đã mời gia đình chị N. cùng các con lên trụ sở để Công an huyện trực tiếp lấy lời khai về vụ việc. Nhưng cháu Ng. còn nhỏ nên mẹ cháu là người giám hộ đi cùng lên trụ sở công an xã lấy lời khai.

Còn ông Nguyễn Đức Lợi - Chủ tịch UBND xã Trường Yên cho biết: “Ông Vũ Văn H. (54 tuổi) là đối tượng nghiện ma túy từ lâu và đang bị HIV giai đoạn cuối, viêm phổi nặng. Vào thời điểm này, người đàn ông 54 tuổi này vẫn cố tình không nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông 54 tuổi này đã tự cắt cổ tay của mình tự tử nhưng được người dân phát hiện nên đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, người này đi điều trị bệnh viêm phổi của mình”,

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ