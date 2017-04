2 nghi can là nữ giới đã khai nhận điều tài xế taxi từ Gò Vấp đến đường tối vắng trên địa bàn quận Thủ Đức (TPHCM) rồi chuốc thuốc mê, sát hại để cướp tài sản.

Sáng nay (3/4), trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức, TPHCM xác nhận, Công an quận Thủ Đức vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM bắt giữ 2 nghi can là nữ giới liên quan đến cái chết của tài xế taxi hãng V. xảy ra trên địa bàn phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Tài xế taxi nghi bị 2 đối tượng nữ sát hại, cướp tài sản.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin sáng sớm ngày 26/3, người dân địa phương nhìn thấy chiếc taxi loại 4 chỗ của hãng V. đậu tại bãi đất trống trong hẻm 74, đường Tân Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức suốt cả ngày nên tò mò tìm hiểu. Khi nhìn vào cửa kính xe, người dân bàng hoàng phát hiện người đàn ông (khoảng 50 tuổi) nằm gục ngay ghế tài xế trong xe trong tình trạng há miệng, trên người chỉ còn mặc chiếc áo.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra ghi nhận có dấu hiệu nghi án giết người nên mở rộng điều tra. Bằng mọi biến pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định 2 nghi phạm là nữ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Bước đầu cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận, điều tài xế taxi này từ Gò Vấp đến tuyến đường vắng vẻ ở Thủ Đức. Sau đó, hai đối tượng chuốc thuốc mê, sát hại tài xế và cướp tài sản.

Dân trí sẽ thông tin chi tiết vụ án này.

Theo Đăng Lê/Dân trí