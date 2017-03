Người vợ được phát hiện chết trong nhà tắm với nhiều hung khí bên cạnh, người chồng có biểu hiện trúng độc được đưa vào bệnh viện cấp cứu cũng đã tử vong.

Sáng ngày 10/3, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết, ông Huỳnh Văn An (49 tuổi, trú khu phố 9, thị trấn Đắk Đoa) đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Ông An được xác định là nghi can chính đã sát hại vợ là bà Đinh Thị Hoàng (46 tuổi) vào ngày 8/3 tại nhà riêng. Ông An chết nghi do uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo đại tá Sơn, hiện cơ quan điều tra đang giám định mẫu máu, nước tiểu để xác định nguyên nhân cái chết của ông An. Về cái chết của bà Hoàng, cơ quan điều tra đặt nghi vấn bà bị chồng sát hại bằng các hung khí trong nhà.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 8/3, con gái bà Hoàng về nhà thì thấy mẹ đã tử vong trong nhà tắm, trên đầu có nhiều vết thương nên kêu cứu hàng xóm

Kiểm tra bên trong nhà, hàng xóm phát hiện ông An nằm bất động, có biểu hiện trúng độc. Tại hiện trường, người dân cũng phát hiện một chai rượu ngoại đã uống gần hết và 3 chai thuốc diệt cỏ đã qua sử dụng.

Theo người thân và hàng xóm nạn nhân, vợ chồng ông An có với nhau 3 người con. Cuộc sống nhiều mâu thuẫn nên vợ chồng đã ly thân.Vào chiều tối hôm trước xảy ra vụ việc, vợ chồng ông An xảy ra cãi nhau.

Trùng Dương