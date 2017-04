Sau khi bị chém vỡ sọ, người vợ vẫn hôn mê. Riêng người chồng tự sát bất thành, hiện đã khá tỉnh táo.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tối 5-4, một lãnh đạo Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông), cho biết công an huyện đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ vụ vợ chồng chị Phan Thị Thảo (SN 1982, ngụ xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) và anh Bùi Ngọc Thạch (SN 1972) bị thương tích.

"Trong vụ việc này không có người thứ 3 gây ra thương tích mà chỉ có 2 vợ chồng" - vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Chị Thảo đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Chiều cùng ngày, bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng, Trưởng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang điều trị cho 2 bệnh nhân trên.

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Thảo trong tình trạng vỡ sọ não, vết thương não hở, choáng mất máu và bệnh nhân Thạch trong tình trạng bị thương ở cổ, cẳng tay trái.

Sau gần 3 giờ phẫu thuật, truyền 7 đơn vi máu, bệnh nhân Thảo vẫn đang hôn mê, trong tình trạng nguy kịch. Riêng bệnh nhân Thạch đã khá tỉnh táo.

Thông tin ban đầu cho biết sáng cùng ngày, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nên anh Thạch đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu chị Thảo rồi cứa cổ tự tử. Do được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Thạch không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện lực lượng công an đang túc trực tại bệnh viện để lấy lời khai điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin - ảnh: C. Nguyên