Trình báo đến công an, người mẹ 49 tuổi ở Ninh Bình cho biết con gái 11 tuổi của chị bị người đàn ông hàng xóm lừa qua nhà riêng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 30/7, đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Ninh Bình), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Hoa Lư tiếp tục điều tra xác minh, thu thập chứng cứ để kết luận vụ việc người mẹ 49 tuổi trình báo con gái 11 tuổi bị xâm hại tình dục. Điều đáng nói, gã đàn ông nghi vấn gây ra vụ việc đang bị nhiễm HIV.

Trong đơn trình báo, người mẹ cho biết ngày 30/4, hai con gái của chị là cháu Thảo (14 tuổi) và cháu Ngân (11 tuổi) đang ở nhà thì ông Hải (51 tuổi, hàng xóm) gọi sang nhà cho mỳ tôm. Nghe lời dụ dỗ, cháu gái 11 tuổi đi theo sang nhà ông Hải, còn cháu Thảo không đi.

Một lúc sau, Thảo sang tìm em thì thấy ông Hải đang nằm đè lên người cháu Ngân trên giường trong gian buồng nhà ông này.

Sau khi nhận trình báo, Công an huyện Hoa Lư đã vào cuộc điều tra và trưng cầu giám định pháp y, xét nghiệm HIV đối với cháu Ngân. Kết quả ban đầu cho thấy màng trinh cháu không bị rách, có xung huyết gốc màng trinh, HIV (-) âm tính.

Theo công an, ông Hải đang bị HIV giai đoạn cuối, đang điều trị dài ngày bệnh lao tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh.

"Ông ta có thái độ chống đối, không hợp tác với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sau khi có kết luận cụ thể", đại tá Hội nói.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Quỳnh An