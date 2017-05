Sáng nay 17/5, Công an Q.Thủ Đức đã thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm của bà T.T.M.C, mẹ của bé gái trong nghi án bé 7 tuổi bị xâm hại tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh, Thủ Đức, TPHCM gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Thông báo kết quả của công an Q.Thủ Đức ký ngày 15/5 ghi rõ, các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy: ban đầu cháu N. khai bị ngã từ trên bàn học xuống đất và va vào cạnh bàn có móc treo cặp gây chảy máu bộ phận sinh dục và khóc tại lớp vào khoảng 11h ngày 14/2 là phù hợp với lời khai của nhân chứng, phù hợp với kết quả khám, kết luận và các giải thích pháp y về tác nhân gây thương tổn.

Theo cơ quan điều tra, bà C. cho rằng Nguyễn Thanh Đông có hành vi xâm hại cháu N. nhưng không cung cấp cơ sở quy buộc ngoài trùng tên là Đông. Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định ngày 14/2 (ngày theo gia đình chị C. cháu bị hâm xại tại trường-PV), Nguyễn Thanh Đông không có mặt tại Trường Lương Thế Vinh, không có đặc biệt nhận dạng do bà Châu cung cấp như hình xăm ở lưng và gáy, đeo vòng ở cổ chân.

Kết quả ADN thu được trên vật chứng do bà C. giao nộp, cơ quan điều tra thông báo đều trùng khớp ADN của bố cháu N. Tế bào nam thu được trong dịch âm đạo nhưng không đủ số lượng để giám định so sánh ADN và giám định lại không phải là cơ sở đủ để quy kết có xảy ra hành vi xâm hại tình dục trong thời gian 17 ngày trước ngày 14/2 do vẫn có thể bị nhiễm từ các vật thể trung gian như quần lót, khăn dùng lau chùi.

T.T.M.C, mẹ của bé gái trong nghi án bé 7 tuổi bị xâm hại tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh, Thủ Đức, TPHCM

Thông báo này cũng thông tin qua kiểm tra đặc điểm và thân thể Nguyễn Thanh Đông và những người nam có mặt tại hiện trường hoặc có tiếp xúc riêng với cháu N., nghi vấn có điều kiện xâm hại. Nhưng không có ai có đặc điểm như trên nên theo cơ quan điều tra không thể và không cần thiết tổ chức nhận dạng.

Về chi tiết hệ thống camera ở Trường tiểu học Lương Thế Vinh, kết luật điều tra cho hay: Các camera được gắn trong khuôn viên trường Lương Thế Vinh là nguồn tài liệu để cơ quan điều tra xác minh làm rõ những người ra vào trường, không ghi nhận diễn biến trong các lớp học và hiện trường, không phải là vật chứng của vụ án nên cơ quan điều tra cho rằng không cần thiết phải giám định.

“Do không có và không thể xảy ra xâm hại tại trường tiểu học Lương Thế Vinh vào ngày 14/2 và không có dấu hiệu bị xâm hại trước ngày 14/2”, thông báo kết luận viết. Do đó, Công an Thủ Đức cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với việc tố giác của bà T.T.M.C. về việc cháu N.T.P.N. bị xâm hại tình dục trong Trường Lương Thế Vinh vào ngày 14/2/2017.

Trước đó, ngày 9/3, chị T.T.M.C. gửi thư phản ánh đến báo chí về nghi ngờ con mình là cháu N. đang là học sinh lớp 1 tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh, Q. Thủ Đức, bị xâm hại tình dục ngay tại trường học.

Theo lời chị C., tối 14/2, chị phát hiện con bị chảy máu vùng kín, sau khi động viên con, cháu kể lại sự tình "bị chú làm đau" vào giờ trưa tại trường. Trong đêm, chị C. lập tức đưa con vào bệnh viện Từ Dũ kiểm tra và được bác sĩ tại đây hướng dẫn chị đến cơ quan công an tố cáo cháu bị xâm hại.

Chiếc quần lót của cháu N. được chị C. chụp lại để cung cấp cho báo chí, công an.

Sáng 15/2, chị C. đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan Công an cũng như có quá trình làm việc, dựng hiện trường tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh. Không yên tâm khi vụ việc của con mình được giải quyết ở Công an Q.Thủ Đức, chị C. gửi đơn cầu cứu lên ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, đồng thời gửi đơn lên Viện trưởng Viện KSND tối cao tha thiết xin được chuyển hồ sơ vụ việc của con mình trong nghi án bị xâm hại tình dục (đang được Công an quận Thủ Đức thụ lý) lên Công an TPHCM thụ lý, điều tra.

Sau khi tiếp nhận đơn của chị C., Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Công an TPHCM đề nghị tiếp nhận đơn thư của chị C.

