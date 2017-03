Chiều 28.3, ông Trịnh Thuyết - Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nghi án hiếp dâm trẻ em.

Vụ việc xảy ra tại thôn Thanh Liêm, xã Ayun Hạ.

Theo thông tin từ phía UBND xã Ayun Hạ, tối 27.3 cả nhà ông H.V.T (SN 1982, trú thôn Thanh Liêm, xã Ayun Hạ) sang nhà hàng xóm uống rượu, riêng cháu H.T.T.O (SN 2003, con ông T) ở nhà một mình. Đến 22h cùng ngày, em gái và ông nội của O đi về nhà thì thấy O đang khóc, quần áo xộc xệch. Thấy biểu hiện lạ, cả nhà gặng hỏi thì O cho biết mình bị anh họ là Hà Văn C (SN 1985, trú cùng thôn Thanh Liêm) hiếp dâm.

Ngay sau đó, gia đình ông T liền trình báo Công an xã đến làm việc.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã đến hiện trường xác minh và triệu tập C đến làm việc, tuy nhiên người này đã rời khỏi địa phương. Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã đã trình báo Công an huyện Phú Thiện để điều tra làm rõ.

Được biết, mẹ cháu O mới mất, C gọi mẹ O là cô ruột. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm nghi phạm để điều tra làm rõ vụ việc.