Người đàn ông 40 tuổi ở miền Tây có biểu hiện ngáo đá đã khống chế tài xế xe khách 47 chỗ khiến hành khách hoảng loạn.

Chiều 1/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Văn Thiện (40 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành).

Đối tượng ngáo đá Phan Văn Thiện

Thiện bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”, khi khống chế tài xế xe khách loại 47 chỗ đang chở đoàn khách hành hương. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay tại qua bến phà Cao Lãnh.

Theo cảnh sát vào thời điểm trên, anh Trần Thanh Hải (56 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe khách chở đoàn khách hành hương từ Sài Gòn đi Châu Đốc (An Giang).

Khi xe qua phà Cao Lãnh, một số hành khách đã bước xuống phà hóng mát. Khi đến gần bờ những hành khách này lên xe để tiếp tục hành trình. Lúc này, Thiện cũng lén lên xe theo. Bất ngờ Thiện dùng dao khống chế anh Hải, khiến hành khách trên xe vô cùng hoảng loạn. Nhận được tin báo, Công an huyện Lấp Vò nhanh chóng đến hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ an toàn cho tài xế cùng hành khách đang có mặt trên xe.

Công an dùng loa thuyết phục đối tượng, bỏ hung khí và thả tài xế. Tuy nhiên, Thiện không chấp hành buộc tài xế chở đoàn khách đến chợ Mương Điều (huyện Lấp Vò). Tại đây, nghi phạm tiếp tục ra yêu cầu được gặp mẹ và em trai mới thả tài xế.

Công an đáp ứng yêu cầu của Thiện. Dù vậy, Thiện vẫn ngoan cố và không đồng ý thả tài xế.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã nhanh chóng tiếp cận tước con dao trên tay nghi phạm, giải thoát an toàn cho tài xế và đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe.

Ngay sau đó, nghi phạm được di lý về trụ sở công an lấy lời khai. Tại đây, Thiện vẫn còn biển hiện ngáo đá. Được biết, Thiện nghiện ma túy nặng và có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Thiện gây ra vụ trộm xe máy trên địa bàn thị xã Hồng Ngự. Trong lúc cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc, Thiện đã gây ra vụ khống chế tài xế xe khách nói trên.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hoài Thanh