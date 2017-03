Mỗi chuyên án, một vụ án thành công là một câu chuyện, là giọt nước mắt và mồ hôi, công sức của những cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai.

Chẳng ai bảo ai, vậy mà có một sự trùng hợp đến lạ lùng, trước mỗi trận đánh lớn, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Lào Cai thường gọi điện thoại cho người thân nói rằng, hôm nay đơn vị có buổi liên hoan nên sẽ về muộn... Những người lính trong cuộc chiến giữa thời bình ấy đều không muốn gia đình phải lo lắng.

Dù không hiểu hết về công việc của họ, song người thân trong gia đình đều biết rằng, cuộc chiến trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy đầy những hiểm nguy. Bởi trong 20 năm kể từ khi lực lượng phòng, chống ma túy được thành lập, đã có không ít cán bộ thuộc lực lượng đã hy sinh để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân; cũng không ít người bị phơi nhiễm, bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Nằm tiếp giáp với Vân Nam, Trung Quốc, Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới Tây Bắc những năm trở lại đây trở thành điểm nóng về tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Các đường dây vận chuyển heroin từ Lào qua các tỉnh Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An về Lào Cai tập kết rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ được hình thành... Rồi từ Trung Quốc, ma túy tổng hợp lại thẩm lậu về Lào Cai, đưa đến các tỉnh, thành phố trong nước tiêu thụ. Trong những đường dây này, có sự cấu kết chặt chẽ giữa đối tượng người Lào với nhóm người ở vùng cao.

Mỗi chuyên án, một vụ án thành công là một câu chuyện, là giọt nước mắt và mồ hôi, công sức của những cán bộ Phòng PC47 Công an tỉnh Lào Cai. Trong gần 20 năm qua, đơn vị đã phát hiện, triệt phá 530 vụ, bắt giữ 838 đối tượng phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 187,28kg heroin, 64,37kg thuốc phiện...

Bắt các đối tượng vận chuyển 42 bánh heroin.

Ngày 17-6-2014, bốn đối tượng gồm Vàng Thị Xoa, tức Xuân (26 tuổi, trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên); Lầu A Cú (30 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước); VeuPia (20 tuổi, trú tại tỉnh Bolikhamxay, nước CHDCND Lào); Giàng Seo Tỉn (46 tuổi, trú tại xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vận chuyển 42 bánh heroin xuất phát từ cửa khẩu Nậm Cắn...

Một tổ trinh sát của Phòng PC47 Công an tỉnh Lào Cai có nhiệm vụ theo sát, phải di chuyển trên một đoạn đường dài, trong trạng thái căng thẳng cực độ. Trong tình huống đó, tiến gần cũng không được vì bị lộ, đi quá xa lại dễ bị cắt đuôi bởi các đối tượng đi thành nhiều xe, mỗi xe cách nhau 2 đến 3km, liên tục cảnh giới cho nhau...

Tại địa phần Lào Cai, chúng tháo biển số Lào. Sau khi xác định chính xác chiếc xe ôtô cất giấu ma túy, tại địa bàn xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), lực lượng trinh sát bất ngờ áp sát, bắt giữ 3 đối tượng, riêng Tỉn bỏ trốn vào rừng...

10 ngày quần thảo trong rừng sâu, cán bộ Phòng PC47 chẳng có thức ăn gì ngoài mỳ tôm và dưa vàng của đồng bào. Trong khi các cán bộ nam quần thảo trong rừng thì cán bộ nữ của đơn vị cũng ở lại cơ quan ngần ấy thời gian. Khi ấy, một cán bộ Công an tỉnh Lào Cai, có vợ đang công tác ở Phòng PC47 đã phải gọi điện thoại lên cơ quan hỏi trưởng phòng xem vợ làm gì mà cả 10 ngày không về nhà. Khi biết vợ cùng đồng đội đang túc trực ở đơn vị, đã mua cơm mang vào cho vợ và đồng đội.

Trong số 3 đối tượng bị bắt giữ, có 2 trường hợp là nữ. Khi Tỉn chưa bị bắt, các đối tượng đổ tội cho nhau. 2 trường hợp là nữ thì một đối tượng khai rằng chỉ là người yêu của một trong hai thanh niên, không biết gì về số ma túy trên. Trong khi đó, cơ quan CSĐT lại chưa có đủ căn cứ để ra lệnh tạm giữ đối tượng nên 24/24h, cán bộ nữ của Phòng PC47 phải túc trực thường xuyên bên đối tượng. Ba ngày liên tiếp, các đối tượng mới hé lộ những thông tin ban đầu...

Quá trình đấu tranh, mở rộng, các mắt xích trong chuyên án lần lượt được bóc gỡ. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt được đối tượng Thào A Chấn, 37 tuổi, trú tại xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai (Lào Cai), trợ thủ đắc lực của Tỉn, trong đường dây vận chuyển ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ. Kết thúc điều tra vụ án đã bắt giữ 7 đối tượng, thu tang vật là 44 bánh heroin có trọng lượng gần 15kg, 2 kiếm dài, 2 súng tự chế bắn đạn hoa cải...

Đấu tranh với đối tượng người dân tộc phạm tội mua bán ma túy đã khó, với các trường hợp là người Lào còn khó khăn hơn nhiều. Nếu như ở Hà Nội, cơ quan điều tra có thể tìm được phiên dịch tại một số trường đại học thì ở Lào Cai vô cùng khó khăn. Với đối tượng người Lào, khi đã có sự bất đồng về ngôn ngữ, hai bên không hiểu nhau thì họ thường rất suy sụp. Có trường hợp đối tượng là nam giới, khoảng gần 50 tuổi khi bị bắt giữ thì khóc sướt mướt, bỏ cả cơm...

Trong những tình huống khó khăn như vậy, các trinh sát Phòng PC47 đã lựa chọn giải pháp phù hợp với hoàn cảnh để giải quyết tình huống. Một cán bộ nữ của đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp xúc với đối tượng này. Tuy không hiểu ngôn ngữ nhưng những cử chỉ quan tâm, nụ cười của cán bộ nữ đã khiến đối tượng có cảm giác an bình hơn, sau đó đã đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra.

Chiến công nối tiếp chiến công, những chuyên án in đậm dấu ấn của Công an tỉnh Lào Cai, phải kể đến như: Ngày 11-3-2015, bắt giữ nhóm đối tượng người Mông gồm Mùa A Gư (SN 1981), Mùa A Sự (SN 1969), Mùa A Hù (SN 1997, đều trú tại bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La); Vàng A Nhà (SN 1995, trú tại thôn Phiên Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu) và Hảng Thị Say (SN 1973, trú tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương) cùng tang vật là 12 bánh heroin, 1 xe ôtô và nhiều phương tiện, tài sản có liên quan;

Ngày 22-4-2015, phá thành công chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng đều là người Mông, quốc tịch Lào gồm: Hơ Lếc (SN 1992), trú tại làng Na Liu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn; Hơ Ly Giê (SN 1969) trú tại bản Pôn Keo, huyện Vang Viên, Viêng Chăn và Nha Ly Von (SN 1985), trú tại làng Na Lưu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 227 bánh heroin, 1 ôtô, 4 dao, kiếm cùng một số tài sản, phương tiện liên quan.

Mở rộng điều tra chuyên án này, vào ngày 27-4-2015, Phòng PC47 đã bắt giữ Ma Seo Nhà (SN 1982, trú tại thôn Nì Sỉ, xã Pha Long, huyện Mường Khương); Hơ Văn Chứ (SN 1991, trú tại bản Cá Tớp, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) và Hơ Văn Pó (SN 1985, quốc tịch Lào, trú tại bản Keo Co, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn) với tang vật là 60.000 viên ma túy tổng hợp...

Phía sau những tấm huân chương lấp lánh, những bằng khen và sự bình yên của mỗi bản làng... là nụ cười và giọt nước mắt của những người lính trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy. Đó có thể là những tình huống nghiệp vụ trong quá trình đấu trí với đối tượng; hay có khi là câu chuyện rất đời thường trong cuộc sống hằng ngày... Khi đối tượng vào nhà nghỉ sinh hoạt cá nhân, anh em ở buồng bên cạnh phải lắng nghe để theo dõi. Trong khi đó, lính trinh sát đều là những cán bộ trẻ, chưa có gia đình. Hay những chuyến băng rừng, vượt suối cả tuần, nước cũng không có để tắm...; chuyện nhỡ hẹn với bạn gái hoặc những người thân trong gia đình đã trở thành chuyện vặt giữa đời thường.

Để triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy là công sức của một tập thể đơn vị, từ khâu trinh sát đến quá trình bắt giữ. Mỗi công đoạn đòi hỏi sự tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết... Giữa sự sống và cái chết, đối tượng ma túy liều lĩnh, manh động hơn bao giờ hết, chúng chống đối một cách quyết liệt.

Trước mỗi chuyên án, điều lo lắng nhất của tập thể Ban giám đốc, lãnh đạo Công an tỉnh là phải đảm bảo an toàn cho tính mạng của cán bộ, chiến sỹ và thu giữ được tang vật của vụ án. Nhưng khi bắt tay vào chuyên án, những người lính trên mặt trận cam go ấy không hề nghĩ đến bản thân. Họ chỉ lo lắng cho những đồng đội của mình; việc bắt giữ có thành công không. Những chia sẻ này có lẽ, chỉ những người lính ma túy mới hiểu điều gì đã khiến họ gắn bó với công việc...

Không ít cán bộ của Phòng PC47 Công an tỉnh Lào Cai đã gắn bó với đơn vị từ những ngày được thành lập. Lòng yêu nghề, niềm vui khi một bản làng trở lại bình an; một đường dây ma túy bị triệt phá... đã khiến họ tiếp tục say mê và cống hiến.

Xuân Mai