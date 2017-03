“Nếu đứa bé không có một người cha tốt. Vậy hãy cố gắng trở thành một người mẹ tốt và nuôi dạy con mình thật tốt”, Tuệ Nhi viết những dòng tâm sự trên trang cá nhân của mình.

Single mom không còn là cụm từ xa lạ trong cuộc sống hiện đại, nhiều người phụ nữ vì lý do này, hay lý do khác lựa chọn cho mình cuộc sống thiếu vắng bóng người đàn ông bên cạnh. Những người phụ nữ nói nhiều về cuộc sống của họ khi trở thành mẹ đơn thân, những vất vả, những nỗi niềm luôn canh cánh trong lòng. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên những dòng tâm tư của một cô gái 27 năm không mang họ cha gây sốt. Chỉ mới được đăng tải, nhưng dòng tâm sự này đã thu hút hơn 13 nghìn like cùng hơn 1 nghìn lượt chia sẻ và những bình luận đồng cảm.

Suốt 27 năm, cô gái trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Cô gái không hề cảm thấy việc khuyết tên bố trong giấy khai sinh của mình là một điều gì đó thiếu thốn, khổ sở. Nhưng một số rắc rối cũng bắt đầu đến với cô, đầu tiên là chuyện đi làm hộ chiếu.

Dòng tin nhắn đủ sức "bóp nghẹt" trái tim người mẹ.

Những sự phức tạp 1 chút khi khuyết tên bố trong giấy khai sinh cũng bắt đầu. Cô gái trẻ nghĩ xa hơn đến một ngày, khi cô có người yêu, trong ngày về ra mắt, khi được hỏi han cô sẽ bày tỏ mình chỉ có mẹ mà thôi. Và nếu nhận được những sự phản ứng, cô sẽ bày tỏ: “Cháu thiếu bố chứ không thiếu đức hạnh. Và cứ thế mà sống để chứng minh điều đó. Tôi nghĩ một người yêu thương tôi, sẽ yêu những gì tôi có và cả những gì tôi thiếu sót. Nếu chỉ vì tôi không có bố mà thấy giá trị của tôi thấp đi. Thì xin lỗi, tôi cũng chẳng cần vui vẻ với những con người có suy nghĩ thiển cận như vậy”.

Tuệ Nhi cũng khẳng định, dù không phải một single mom, nhưng là con của một single mom, một người phụ nữ nghèo khó và thương tật âm thầm nuôi con. Dù người cha của cô sống cách đó có vài bước chân nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhận con của mình.

Rất nhiều tâm tư đã được bày tỏ.

Lần đầu tiên, cô gái 27 tuổi nói lên những suy nghĩ của mình khi là con của một single mom đã chạm tới cảm xúc của hàng nghìn người.

Thông qua bài viết, bạn Thu Trang gửi lời nhắn nhủ tới mẹ của mình: “Đọc xong chỉ ứa nước mắt vì thương mẹ. Thương mẹ đã vất vả bao nhiêu năm qua để nuôi dạy 2 đứa con thành người, thương mẹ phải chịu đựng bao lời dèm pha, cay nghiệt của những con người rảnh rỗi đi buôn chuyện, chịu biết bao áp lực để nuôi dạy con thành người, cho con học hành đỗ đạt, để chứng tỏ cho người đời thấy mẹ mạnh mẽ thế nào. Mẹ không chỉ cho con cuộc sống mà còn đầy đủ hơn thế, con chưa từng bao giờ nghĩ rằng tồn tại 1 người bố trên đời vì hơn thế mẹ là tất cả, mẹ bù đắp cho con nhiều hơn những yêu thương mà con mất mát. Thế nên xã hội có định kiến thế nào mẹ cũng đừng buồn vì con luôn hãnh diện vì được là con của mẹ, được mẹ dạy dỗ mới được nên người như ngày hôm nay. Có bố làm gì khi con đã có thừa những tình yêu từ mẹ, mẹ nhỉ”.

Đồng quan điểm với tác giả, bạn Cẩm Tú cho hay mình đã khóc khi đọc những chia sẻ và bức ảnh trên. Cũng là một single mom, Cẩm Tú cho hay con mình hơn bạn nữ trên ở chỗ không trống phần tên cha nhưng trái tim con trống vắng sự yêu thương của người làm cha. “Thà rằng để con nó không biết cha nó là ai còn đỡ đau hơn sau này con biết bị cha bỏ rơi, không một chút quan tâm, yêu thương nào”.

Cũng giống như chị Cẩm Tú, thành viên Hiên Gấu bày tỏ cô chỉ hơn tác giả ở cái họ mà cô đang mang, có danh phận làm con của người đàn ông đó, còn ngoài ra, không gì cả. Mẹ cô một mình nuôi con khôn lớn, không để con thua thiệt điều gì, kể cả tình yêu thương. “Thế là quá đủ cho cuộc sống này, mình không cần điều gì hơn thế!”.

Bên cạnh những dòng bình luận đồng cảm, bày tỏ tâm tư, không ít người cho rằng đoạn chia sẻ và dòng tin nhắn trên chỉ là “diễn”. Và hơn hết, Tuệ Nhi cũng là tác giả của 1 loạt những chia sẻ cảm động về cuộc sống, gia đình được nhiều người yêu thích. Không bàn đến nguồn gốc của câu chuyện và dòng tin nhắn trên, thật sự, những dòng cảm xúc của một cô gái 27 năm không mang họ cha đã thật sự lay động trái tim hàng triệu độc giả, đặc biệt là các bà mẹ đơn thân.

Giấy khai sinh tôi mang họ mẹ, trống tên bố suốt 27 năm qua. Chẳng sao, tôi đi học vẫn là con ngoan trò giỏi. Bạn bè trong lớp tuyệt đối không ai dám trêu chọc tôi câu gì. Vì tôi chỉ thiếu một cái tên trong tờ giấy kia thôi, còn lại tất cả đều đầy đủ.

Mẹ tôi hạnh phúc vì sinh tôi ra không khiếm khuyết điểm gì. Đi học tôi đủ điểm số, ra đời tôi đủ nhân cách. Tôi sống rất bình thường, hình như chẳng tồn tại sự mặc cảm.

Chỉ duy nhất đợt vừa rồi, tôi làm hộ chiếu. Cần xác nhận giấy tờ, anh công an phường mới móc máy làm khó tôi. A không có bố thì không có dấu.

Nhưng rồi bạn sẽ thấy, sự bản lĩnh và túi tiền của mình sẽ giúp mình giải quyết khó khăn tốt hơn một người đàn ông vô trách nhiệm.

Kể cả khi tôi yêu một ai đó, về ra mắt tôi vẫn bảo mình ở với mẹ thôi. Nếu có chê bai gì, tôi sẵn sàng bày tỏ: "Cháu thiếu bố chứ không thiếu đức hạnh". Và cứ thế mà sống để chứng minh điều đó. Tôi nghĩ một người yêu thương tôi, sẽ yêu những gì tôi có và cả những gì tôi thiếu sót. Nếu chỉ vì tôi không có bố mà thấy giá trị của tôi thấp đi. Thì xin lỗi, tôi cũng chẳng cần vui vẻ với những con người có suy nghĩ thiển cận như vậy.

Tôi không phải là single mom. Nhưng người đẻ ra tôi là một single mom. Một người đàn bà nghèo khó và thương tật. Âm thầm nuôi con dù cha nó sống cách đó có vài bước chân.

Nhưng mẹ tôi không cần xin một cái tên vào giấy khai sinh. Hay một bát gạo cho con dư bữa cháo.

Đàn bà lãi đứa con là đủ!

Tôi lớn lên trên sự bội bạc và trưởng thành trong sự hy sinh. Đến giờ vẫn chẳng ai nhận ai, định nghĩa "cha" trong tôi không tồn tại. Có thể người ngoài sẽ nghĩ tôi thiệt thòi, sẽ thương xót vì tôi thiếu điểm tựa.

Nhưng tôi nói tôi ổn, và tôi sống để chứng minh sự thất bại của mẹ tôi trong hôn nhân. Không có nghĩa bà sẽ thất bại trong việc giáo dục con cái, hay bản thân nó sẽ thất bại khi bước vào đời.

Trải nghiệm không cha 27 năm. Tôi muốn chia sẻ những cảm nhận chân thật này cho các bạn, cảm nhận từ một người con. Để các bạn có thể hiểu thêm đôi chút về con đường mình sẽ đi sắp tới.

Đừng quá lo sợ, vì con người được sinh ra trong hoàn cảnh nào rồi họ cũng sẽ thích nghi được cả. Quan trọng là định hướng và giáo dục. Là môi trường học tập và sinh sống. Nó sẽ tạo lên tính cách, tương lai của những đứa trẻ. Một cuộc đời không cha có thể sẽ gai góc hơn, cay đắng hơn. Bù lại sẽ độc lập và bản lĩnh hơn.

Nếu đứa bé không có một người cha tốt. Vậy hãy cố gắng trở thành một người mẹ tốt và nuôi dạy con mình thật tốt.

Rồi khó khăn nào cũng sẽ đi qua, không bằng cách này thì cách khác, hạnh phúc bình yên sẽ quay trở lại!