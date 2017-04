Ngoài việc game show truyền hình đang bước vào giai đoạn bão hòa, các chương trình cũng dần mất đi sức hấp dẫn vì sự nhẵn mặt của các nghệ sĩ Việt.

10 năm về trước, truyền hình không có nhiều chương trình giải trí. Ngoài các cuộc thi âm nhạc có tính chuyên môn, game show vui nhộn lại quá ít. Nhưng những năm gần đây, sự xuất hiện ồ ạt và đại trà của các show được mua bản quyền từ nước ngoài đã làm thay đổi cục diện của truyền hình.

Tuy nhiên, sự phát triển rầm rộ ấy cũng đến giai đoạn bão hòa khi người xem đã “no nê” với vô số các “thực đơn” khác nhau. Không chỉ giới hạn trong âm nhạc, các game show đã khai thác thêm ở các lĩnh vực hài, điện ảnh, vận động, đấu trí… Thời gian qua, đám đông đã phàn nàn về sự nhàm chán của các show truyền hình vì format giống nhau, sự dễ dãi của các nghệ sĩ tham gia.

Một điều không thể phủ nhận, game show đang dần mất tính hấp dẫn ngoài sự bão hòa còn có một yếu tố lớn khác, đó là sự nhẵn mặt của người chơi.

Từ trong bóng tối, Hoài Lâm vụt sáng thành ngôi sao trẻ khi đoạt giải quán quân của Gương mặt thân quen. Ảnh: Thành Luân.

Người thường tham gia game show để tiếp cận với nghề

Những cuộc thi truyền hình nở rộ nhằm chiêu mộ nhân tài cả nước, tạo điều kiện cho những tài năng ẩn dật, chưa có cơ hội phô diễn khả năng để công chúng thưởng thức. Nếu trước đây, giấc mơ trở thành ca sĩ, diễn viên là sự xa xỉ của nhiều người thì các game show lại là cầu nối để hiện thực hóa.

Những người bình thường có cơ hội đổi đời khi tài năng của họ được “đánh thức” trước hàng triệu khán giả truyền hình, mở ra cánh cửa tiến thẳng vào showbiz mà sân chơi ấy là tấm vé thông hành.

Có biết bao người bình thường sau một đêm bỗng trở thành ngôi sao như trường hợp của Hoài Lâm, Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn, Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn, Đức Phúc… đổi đời nhờ tham gia Giọng hát Việt. Song, tài năng xuất chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay trong khi ước vọng đổi đời của nhiều bạn trẻ lại nhiều vô số kể.

Bởi vậy, họ không chỉ tham gia một chương trình. Nếu thất bại ở sân chơi này, họ lại chuyển sang sân chơi khác để tìm kiếm cơ hội được nổi tiếng. Không khó để người xem nhận ra những gương mặt quen thuộc đi từ game show này đến game show khác.

Việt Thắng vội vã tìm sân chơi mới khi danh hiệu á quân ở Vietnam Idol đã "nguội". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Thái Trinh từng được biết đến khi cover những ca khúc nước ngoài trên mạng xã hội. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ giúp giọng ca xinh đẹp bước chân vào showbiz, phải nhờ đến bàn đạp từ The Voice, cô nghiễm nhiên trở thành ca sĩ. Song, chỗ đứng của Thái Trinh trên thị trường nhạc Việt vẫn còn mông lung. Vì thế, bạn gái vũ công Quang Đăng tiếp tục thử sức ở cuộc thi khác như Tuyệt đỉnh tranh tài, Biệt đội tài năng…

Lê Thái Sơn sau The Winner Is không mấy thành công, anh tiếp tục tìm vận may ở The Voice. Sân chơi này vẫn không thể giúp chàng trai gốc miền Trung trở thành ngôi sao nên anh lại mày mò ở cuộc thi Ban nhạc quyền năng. Hà Vân, Khánh Bình từng xuất hiện ở Người bí ẩn liền tìm kiếm cơ hội ở X Factor và sau đó là Biến hóa hoàn hảo.

Ngay khi thành danh ở Vietnam Idol 2016, á quân Việt Thắng vẫn chưa có cơ hội tỏa sáng, anh liền ghi danh ở Ban nhạc quyền năng. Như Trang từng giành giải quán quân của Ca sĩ giấu mặt, song cô vẫn tiếp tục chinh phục sân chơi mới ở Ban nhạc quyền năng. Cuộc thi này còn đón nhận muôn vàn gương mặt quen thuộc khác như Khánh Hoàng (Biến hóa hoàn hảo), Khánh Long (The Winner Is, Nhạc hội song ca).

Cũng xuất thân từ The Voice, Hà Thúy Anh vẫn chưa ghi dấu ấn trong nghề nên cô lại tham gia Gương mặt thân quen và Ban nhạc quyền năng. Bảo Uyên từng được tôn vinh “bản sao của Mỹ Tâm” sau The Voice cũng chật vật đi tìm cơ hội mới ở Biệt đội tài năng. Bản thân Đức Phúc từng giành giải quán quân cũng phải sang Biến hóa hoàn hảo.

Chàng trai bán kẹo kéo Lê Cường từng ôm hy vọng sẽ đổi đời ở cuộc thi Tôi là người chiến thắng và đến Nhân tố bí ẩn mùa 2 vẫn chưa giúp tương lai của anh khá hơn. Phạm Chí Thành từng gây ấn tượng ở Nhân tố bí ẩn và tiếp tục giành giải quán quân ở cuộc thi Ngôi sao phương Nam. Song, chàng trai nhỏ bé này vẫn chọn thi Cùng nhau tỏa sáng và đến nay tên tuổi anh vẫn chưa đủ sức bứt phá.

Thành danh ở Giọng hát Việt, Hoàng Tôn với lợi thế của một ca sĩ biết sáng tác nhưng vẫn phải lao vào các cuộc thi khác như The Remix, Tuyệt đỉnh tranh tài và mới đây là Mặt nạ ngôi sao.

The Voice, Vietnam Idol, X Factor vốn có sự tương đồng nên khán giả chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt thí sinh từ cuộc thi này sang cuộc thi khác như Đông Hùng, Khánh Linh, Đinh Huy, Bùi Caroon...

Nhà sản xuất còn khai thác tối đa những mầm non vừa chớm nở. Những tài năng nhí như Nhật Minh, Gia Khiêm, Gia Quý, Minh Chiến, Bảo Ngọc… cũng từng “lăn lộn” qua nhiều sân chơi khác: Đồ-rê-mí, Vietnam Idol Kids, The Voice Kids, Gương mặt thân quen nhí, Thần tượng tương lai…

Nghệ sĩ chơi game show để tiếp thị bản thân

Game show ngoài việc mang đến giấc mơ đổi đời cho người thường, còn là cơ hội để các nghệ sĩ chuyên nghiệp “tiếp thị” bản thân. Có không ít người đã hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực họ theo đuổi, song khán giả chỉ “quen mặt nhưng chưa nhớ tên”.

Tham gia game show là cách họ giới thiệu bản thân với công chúng và một lần nữa chinh phục khán giả để có cơ hội vươn đến tầm ngôi sao. Điển hình của những thành công này có Khởi My, Thanh Duy. Giọng ca sinh năm 1990 được biết đến trong vai trò của một ca sĩ tuổi teen, nhưng tên tuổi của cô vẫn ở mức lưng chừng cho đến khi tham gia Gương mặt thân quen mùa đầu và vụt sáng với danh hiệu quán quân.

Sau cuộc thi, Khởi My trở thành ca sĩ ăn khách, đắt show tỉnh lẫn thành phố. Cô có nhiều hợp đồng quảng cáo và tậu được nhà, xe sau những lần chạy show. Thanh Duy sau danh hiệu á quân Vietnam Idol cũng chập chững bước vào nghề nhưng suốt 7 năm ấy, anh từng phải làm qua nhiều công việc như PR, dạy tiếng Anh… để kiếm sống. Song, sau Gương mặt thân quen mùa 3, nam ca sĩ lên như diều gặp gió.

Pha Lê tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc để hâm nóng tên tuổi, song cô vẫn thất bại. Ảnh: BTC.

Tóc Tiên, Isaac từng có nhiều năm trong nghề và chỗ đứng ổn định nhưng không thể phủ nhận nhờ sức hấp dẫn của The Remix, cả 2 đã có một bước tiến ngoạn mục khi trở thành ca sĩ ăn khách.

Hay Giang Hồng Ngọc cũng là điển hình của trào lưu này. Cô đã có ngót nghét 10 năm đi hát nhưng tên tuổi vẫn còn mờ nhạt và Nhân tố bí ẩn mở ra cánh cửa cho chân dài xinh đẹp. Danh hiệu quán quân giúp cô đắt show, tậu được nhà cửa cho bố mẹ.

Ở lĩnh vực hài, game show góp phần hâm nóng tên tuổi của những nghệ sĩ gạo cội như Hoài Linh, Việt Hương, Vân Sơn, Hồng Đào, Chí Tài… hay đưa Trấn Thành, Trường Giang, Thu Trang trở thành ngôi sao ăn khách. Đồng thời, cũng tạo cơ hội cho các diễn viên như Lê Giang, Anh Đức, Diệu Nhi được khán giả yêu mến hơn.

Thế nhưng, không phải ai cũng tận dụng cơ hội để đưa tên tuổi đi xa. Có không ít nghệ sĩ tiếp cận game show thiếu chọn lọc dẫn đến việc gây nhàm chán cho khán giả.

Sao Mai Điểm Hẹn 2010 giúp Pha Lê trở thành một ca sĩ giải trí song cô vẫn tiếp tục dấn thân vào Vietnam Idol rồi đến X-Factor, The Remix và Cuộc đua kỳ thú… Rõ ràng, những cuộc thi này không giúp nữ ca sĩ sinh năm 1987 nổi tiếng hơn, ngược lại dư luận còn cho rằng cô đang cố tình đánh bóng tên tuổi nhưng lại thất bại.

Cũng giống Pha Lê, Phan Ngọc Luân đi lên từ Sao Mai Điểm Hẹn và anh một lần nữa bon chen ở Vietnam Idol, Giọng hát Việt rồi đến Gương mặt thân quen nhí và Gương mặt thân quen. Dù rằng, nam ca sĩ gốc Cà Mau được biết đến sau nhiều cuộc thi song sự nhẵn mặt này khiến anh không còn làm khán giả háo hức hay chờ đợi.

Kim Chi