Liên quan đến việc hàng chục em học sinh nhập viện do bị viêm cầu thận cấp (đã có 2 em tử vong) xảy ra ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An), bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A.

Trường tiểu học - THCS Hạnh Dịch, nơi có các em học sinh bị bệnh viêm cầu thận cấp. Chiều 2/3, trao đổi với báo chí, bác sỹ Trần Nguyên Truyền - Phó phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Nghệ An), cho biết, Sở đã nhận thông tin ban đầu về nguyên nhân gây bệnh viêm cầu thận cấp cho nhóm học sinh Trường tiểu học - THCS Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, là do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A. Sau khi nhận được thông tin, Đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu máu của 5 bệnh nhân được xác định mắc viêm cầu thận và 3 học sinh nghi ngờ, để xét nghiệm. Kết quả cho thấy có 6/8 mẫu dương tính với kháng thể kháng liên cầu khuẩn nhóm A. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm máu của đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An là 5/10 mẫu máu dương tính với xét nghiệm ASLO (xét nghiệm huyết thanh định lượng kháng thể kháng liên cầu khuẩn). Còn kết quả xét nghiệm 3 mẫu nước lấy tại giếng nước của trường học, bể chứa của bếp ăn và gia đình học sinh đều trong giới hạn cho phép về các chỉ số về kim loại nặng. Nói về nguyên nhân có thể khiến nhiều học sinh cùng mắc bệnh, bác sỹ Truyền nhận định: “Các học sinh bị viêm cầu thận cấp đều sinh hoạt trong khu tập thể nội trú cùng nhau, có thể điều kiện vệ sinh kém. Khi học sinh bị viêm họng, ghẻ lở, viêm mủ trên da thì liên cầu khuẩn rất dễ lây lan giữa các học sinh”. Tuy nhiên, hiện Sở Y tế Nghệ An cũng đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước ở xã Hạnh Dịch từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường để có kết luận cuối cùng về chất lượng nước nơi đây. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thường xuyên, khi có các triệu chứng như viêm họng, nhiễm trùng mủ... trên da thì người bệnh cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Trước đó, như Báo điện tử Infonet đã đưa tin , từ tháng 11/2016 đến tháng 2/2017, tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An) xuất hiện rải rác các ca bệnh bị viêm cầu thận do nhiễm khuẩn, chủ yếu là các học sinh đang theo học tại trường Tiểu học –THCS xã Hạnh Dịch. Trong số 20 em mắc bệnh, đã có 2 anh em trong một gia đình là em Lô Văn Hiếu (12 tuổi) và em Lô Văn Tuấn (8 tuổi) tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, ngày 20/2, Sở Y tế Nghệ An đã tiến hành họp khẩn và thành lập đoàn công tác lên địa bàn xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong để lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, đã có báo cáo gửi Bộ Y tế đề nghị cử các chuyên gia hỗ trợ, xác định nguyên nhân gây bệnh. Trong ngày 22/2, Đoàn công tác gồm các bác sỹ của Bệnh viện Sản - Nhi phối hợp cùng bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong, đã tiến hành khám sàng lọc cho khoảng 200 học sinh của trường Tiểu học – THCS xã Hạnh Dịch. Trước việc trên, ngày 22/2, Cục quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã công văn số 189/KCB-QLCL gửi Sở Y tế Nghệ An đề nghị khẩn trương xác minh sự việc có đến 20 trẻ bị viêm cầu thận và tìm rõ nguyên nhân. Hiện Sở Y tế Nghệ An vẫn đang chờ kết luận cuối cùng của Bộ Y tế về nguyên nhân vụ việc. Việt Hòa