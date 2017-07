Sau khi xảy ra sự cố vỡ đập bùn chứa thải ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), Thanh tra Bộ TN&MT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 lỗi với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng đối với Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Sau khi xảy ra sự cố vỡ đập bùn chứa thải của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) hồi tháng 3/2017, Bộ TN&MT đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra tại Quyết định số 377/QĐ-BTNMT.

Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT do ông Nguyễn Thượng Hiền - Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường làm trưởng đoàn; đoàn đã thực hiện kiểm tra hiện trường trong các ngày 16 - 17/3/2017.

Đập bùn chứa thải của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh bị vỡ.

Ngày 12/6, đoàn công tác Thanh tra Bộ TNMT đã về Nghệ An thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh và tiếp tục lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC.

Căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính hồi tháng 6/2017, mới đây, thanh tra Bộ TN&MT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng đối với Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Theo quyết định xử phạt, công ty này có 7 hành vi sai phạm gồm: Không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định đối với dự án khai thác thiếc Suối Bắc. Vi phạm này bị xử phạt 220 triệu đồng.

Công ty không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định đối với dự án khai thác thiếc Suối Bắc. Với vi phạm này, công ty bị xử phạt bằng tiền 300 triệu đồng; bên cạnh đó, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày ký quyết định.

Công ty thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vi phạm này bị xử phạt 70 triệu đồng; đồng thời phải xây lại kè tràn xả lũ bị vỡ, gia cố các điểm kè xung yếu đảm bảo an toàn hồ chứa bùn thải theo đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Công ty thực hiện không đầy đủ chương trình giám sát môi trường đã được phê duyệt nên bị xử phạt 25 triệu đồng.

Xả nước lưu lượng 9m3/ngày đêm có hàm lượng Mangan vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 2,1 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải. Vi phạm này bị xử phạt 25 triệu đồng.

Không phân định, phân loại, xác định đúng số lượng, khối lượng chất thải nguy hại để quản lý theo quy định (bùn thải từ hoạt động tuyển thô tại khu vực khai thác thiếc Suối Bắc, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tại Xí nghiệp tuyển tinh - luyện thiếc). Vi phạm này bị xử phạt 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty phải phân định, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định.

Gây sự cố môi trường (để xảy ra sự cố vỡ đập hồ bùn thải). Vi phạm này bị xử phạt 340 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động 3 tháng kể từ ngày ký quyết định; yêu cầu gia cố đập chắn thải số 2 đảm bảo an toàn kỹ thuật, cải tạo và phục hồi môi trường do sự cố vỡ đập gây ra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ TN&MT, Sở TN&MT Nghệ An trước ngày 11/8/2017.

Doanh nghiệp khắc phục sự cố bùn thải chảy xuống sông và gần khu dân cư.

Trước đó, ngày 9/3, tại đập chứa bùn thải thiếc của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc, thuộc Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã xảy ra sự cố vỡ đập khiến bùn thải chảy tràn xuống suối Nậm Huống.

Sự cố đã làm ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân, đặc biệt các hộ dân ở xã Châu Quang khi xảy ra hiện tượng cá nuôi bị chết hàng loạt.

Sau khi xảy ra sự cố, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm. Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh cũng đã đền bù hơn 30 triệu đồng cho các hộ dân có cá chết.

Ngọc Tuấn