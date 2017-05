Nam thanh niên bất ngờ dùng nỏ bắn liên tiếp vào một số người đi đường tại Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) vào trưa ngày 5/5, khiến 2 người phụ nữ và một người đàn ông bị thương phải đi cấp cứu.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Chiều 5/5, cơ quan chức năng huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 12h30' trưa cùng ngày tại khu vực ngã ba chợ thuộc thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Một phụ nữ bị mũi tên cắm thẳng vào đùi.

Theo những thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) cầm nỏ săn thú, nạp mũi tên rồi bất ngờ bắn liên tiếp vào những người đi qua đường

Sự việc đã khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 nữ và 1 nam. 3 người này bị bắn vào lưng, bụng, đùi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để gắp mũi tên ra khỏi cơ thể và điều trị.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Kim Sơn phối hợp với Công an huyện Quế Phong có mặt tại hiện trường khống chế và bắt gọn nghi phạm đưa về công an huyện để đấu tranh, làm rõ.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quế Phong điều tra, làm rõ.

Việt Hòa