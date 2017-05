Liên quan đến sự việc mua gà có dấu hiệu bị bệnh để chế biến cho học sinh ăn, chiều 18/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đã có thông báo tạm dừng công tác đối với bà Trần Thị Phượng, Hiệu trưởng và bà Trương Thị Anh, Hiệu phó Trường mầm non xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An, để điều tra sự việc.

Cùng với đó, bà Võ Thị Ngọc Ánh và bà Nguyễn Thị Hà – nhân viên nấu ăn ở trường cũng đã bị buộc phải thôi việc. Ông Võ Trọng Anh, Chủ tịch Công đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn được giao tạm quyền phụ trách Trường mầm non Thọ Sơn thay bà Phượng trong thời gian bà Phượng bị tạm dừng công tác để điều tra sự việc. Vào ngày 17/5, phụ huynh học sinh thấy bà Võ Thị Ngọc Ánh (nhân viên nấu ăn của trường) đi mua gà về để nấu ăn cho các cháu. Tuy nhiên, trong số 5 con gà thì có đến 3 con có dấu hiệu “ngắc ngoải”. Ngay sau đó, phụ huynh đã lên gặp chính quyền xã và yêu cầu phải kiểm tra cụ thể. Trước sự việc này, xã đã yêu cầu nhà trường không được sử dụng gà để nấu ăn cho các cháu và mời cơ quan thú y đến kiểm tra. Được biết, gà được mua của gia đình bà Nhàn ở xóm 4, xã Thọ Sơn. Đây là gia đình thường xuyên cung cấp gà cho nhà trường và giữa hai bên đã có hợp đồng cam kết. Hiện tại, theo kết luận của cơ quan thú y, qua kiểm tra trong 3 con gà thì 2 con hoàn toàn bình thường, con gà còn lại sau khi mổ bị dập buồng trứng. Chẩn đoán lâm sàng sơ bộ cho thấy con gà này không bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhưng có dấu hiệu của bệnh ecoli ở gà - bệnh viêm đường hô hấp gan nhiễm mỡ. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn sớm xác minh sự việc; đặc biệt cần làm rõ trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên phụ trách việc nấu ăn cùng lãnh đạo nhà trường, sai đến đâu xử lý đến đó và xử lý nghiêm túc; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh an tâm gửi con và vận động các cháu đi học đầy đủ. Được biết, Trường mầm non Thọ Sơn có 240 học sinh nhưng sau khi sự việc xảy ra, ngày 18/5 hơn một nửa học sinh của trường đã nghỉ học. Bích Huệ (TTXVN)