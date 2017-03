Chỉ chưa đầy 30 phút, liên tiếp các vụ tai nạn giao thông trên QL 48 đoạn qua địa phận huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) khiến ít nhất 6 người tử vong, nhiều người khác bị thương nặng.

Chiếc xe hổ vồ tông xe khách khiến ít nhất 3 người tử vong, nhiều người khác nhập viện cấp cứu.

Chiều tối 31/3, thông tin từ Đội CSGT 1-48 (thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) cho biết, trên QL 48 đoạn qua địa bàn huyện Quỳ Hợp xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong, nhiều người khác bị thương nặng.

Theo những thông tin ban đầu, vào khoảng 16h05’ ngày 31/3, tại khu vực ôm cua trên QL 48, đoạn qua xóm Khe Độ, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã xảy ra tai nạn giữa xe tải mang biển số 38C-011.10 với xe máy 37X6-6355 của người dân địa phương.

Theo những người dân địa phương cho biết, vào thời gian trên, chiếc xe tải trên khi vào cua đã bất ngờ nổ lốp và tài xế không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào xe máy chở 3 người.

Vụ tai nạn, khiến anh Q. tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Đình C. (SN1987) và anh C. cùng trú tại xóm Khe Độ, xã Nghĩa Xuân chết trên đường đi cấp cứu.

Sau đó không lâu, vào khoảng 16h15’ tại khu vực 3/2, thuộc địa bàn xóm Dinh, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách Minh Loan mang BKS 37B - 020.20 chạy tuyến Quế Phong – TP Vinh và xe hổ vồ (chưa rõ BKS).

Vụ tai nạn nghiêm trọng này cũng đã cướp đi 3 sinh mạng trên xe khách (chưa rõ danh tính), nhiều người khác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khoảng tầm 16h, tại khúc cua trên QL 48, đoạn gần nhà máy đường Nghệ An cũng xảy ra tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo khi tránh nhau. Hậu quả xe khách lao vào vỉa hè, xe đầu kéo quay ngang đường gây ách tắc giao thông.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội CSGT tuyến QL 48 (thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An) cùng lực lượng công an huyện Quỳ Hợp đã kịp thời có mặt, tố chức đưa người đi cấp cứu, phong tỏa hiện trường và điều tra xử lý vụ việc.

Hiện, các vụ tai nạn đang được Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việt Hòa