Xe sang trị giá 2,7 tỷ đồng do doanh nghiệp tặng tỉnh có thể sẽ được trả lại nếu cấp trên yêu cầu.

Xe "sang" gắn biển 80A của UBND tỉnh Nghệ An do doanh nghiệp tặng

Ngày 9/3, trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Đức Cường - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết: UBND tỉnh vừa có văn bản Báo cáo thường trực Tỉnh ủy về về việc tiếp nhận, sử dụng xe ô tô BKS 80A-167.68 do doanh nghiệp tặng.

Theo đó, ngày 7/1/2015, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) có công văn đề nghị tặng ô tô phục vụ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, chủng loại xe do văn phòng quyết định. Cùng ngày 7/1, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An có công văn đề nghị Cienco 4 tặng một xe ô tô loại 2 cầu, 7 chỗ ngồi với mục đích phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành ở các tỉnh miền núi và quan hệ với nước bạn Lào.

“Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, mà 83,36% diện tích là miền núi, trong đó có cả khu vực miền núi đặc biệt khó khăn. Thứ 2, tỉnh Nghệ An có 419km đường biên giáp 3 tỉnh nước bạn Lào, xe gầm cao 2 cầu sẽ đáp ứng được đặc thù công tác của lãnh đạo tỉnh” - ông Cường giải thích việc tỉnh chọn xe đắt tiền .

Sau đó, Cienco4 đã tặng cho Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An một 1 xe ô tô Toyota Land Cruiser 4.7 VX mới 100% (giá thị trường khoảng 2,7 tỷ đồng) để phục vụ công tác. Sau khi được tặng xe, Văn phòng UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An và được UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định ngày 18/3/2015 về việc xác lập quyền sở hữu của nhà nước đối với tài sản. Tại quyết định đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, quản lý, sử dụng xe ôtô Toyota Land Cruiser 4.7 VX có BKS 80A - 167.68 để phục vụ công tác đơn vị.

Trước câu hỏi của PV, theo quy định về việc cấp biển số phương tiện, UBND tỉnh chỉ được cấp biển kiểm soát có nền xanh chữ trắng, đầu số địa phương (37) nhưng tỉnh lại xin biển xanh 80 của cơ quan trung ương, Bộ ngành, như vậy, có phù hợp không? Ông Cường giải thích: Do Nghệ An địa bàn rộng, lại thường xuyên phải sang nước bạn Lào làm công tác đối ngoại nên cần một xe có biển 80 để đối ngoại đón tiếp các đoàn khách nước ngoài.

“Khi đó văn phòng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Cục CSGT và được Cục chấp nhận cấp biển như đề nghị” - ông Cường cho biết thêm.

Về việc tỉnh có dự định trả lại xe sang cho doanh nghiệp như Cà Mau, Đà Nẵng đã thực hiện, ông Cường nói rằng: “Văn phòng cũng đã tìm hiểu, nếu cơ quan chức năng cấp trên có chỉ đạo, theo cái chung thì văn phòng sẽ thực hiện một cách nghiêm túc”.

Văn Thanh