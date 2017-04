Cho rằng bò chết do ăn phải thuốc diệt cỏ mà nhân viên tại tòa nhà chung cư Tecco Ecohome Nghi Kim (TP Vinh, Nghệ An) phun, người dân đã mang xác hai con bò lên vây chung cư, yêu cầu làm rõ.

Theo đó, vào chiều tối ngày 15/4, gia đình anh Võ Sỹ Quyết (SN 1980, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) cùng rất đông người dân mang xác một con bò lên khu vực tòa nhà chung cư Tecco Ecohome Nghi Kim (đóng tại địa bàn xóm 2, xã Nghi Kim). Anh Quyết cho rằng nguyên nhân khiến con bò của gia đình chết là do ăn cỏ bị nhân viên tại đây phun thuốc diệt cỏ.

Người dân cho rằng, cỏ bị phun thuốc sâu khiến bò chết khi ăn phải

Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi người dân phát hiện thêm một con bò của gia đình bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1962, trú xã Nghi Kim) bị chết.

Theo người dân, thuốc diệt cỏ mà công nhân tại đây sử dụng là NTPHOSATE 480SL.

Theo một số người dân, nhân viên tại chung cư này đã nhiều lần dùng thuốc diệt cỏ để diệt cỏ. Loại thuốc diệt cỏ được dùng cực mạnh và nhiều lần người dân đã ra ngăn cản không cho nhân viên tại đây phun thuốc.

Cũng theo người dân, cách đây ít ngày nhân viên làm việc tại tòa chung cư Tecco lại tiếp tục dùng thuốc diệt cỏ trên một khu vực có bán kính khoảng 500 m tính từ vị trí tòa chung cư. Sau khi ăn cỏ, bò có triệu chứng bụng căng cứng, chạy khắp nơi, gặp bất kỳ cái gì cũng lao vào húc.

Theo người dân, thuốc diệt cỏ mà công nhân tại đây sử dụng là NTPHOSATE 480SL.

Khi bò được bắt lùa về nhà thì lên cơn co giật, sùi bọt mép rồi chết sau đó. Cũng theo người dân, loại thuốc diệt cỏ mà công nhân tại đây sử dụng là NTPHOSATE 480SL.

Ông Cao Huy Thành - Trưởng công an xã Nghi Kim cho biết, khoảng 17h, ngày 15/4 người dân mang một con bò lên chung cư này. Đến khoảng 21h cùng ngày, người dân mang thêm một con nữa lên. Nhận được thông tin Ban công an xã đã lập tức có mặt bảo vệ không để xảy ra tình trạng mất trật tự, gây hư hỏng tài sản. Cùng đó, Công an xã đã điện báo Công an TP Vinh, chủ tòa nhà chung cư đến lập biên bản sự việc và tuyên truyền giải thích cho người dân. Khoảng 23h, phần lớn người dân đã về nhà; những hộ dân liên quan được mời lên làm việc.

Biên bản sự việc được lập đêm 15/4 tại chung cư Tecco.

Cũng theo ông Thành, hiện chưa rõ nguyên nhân hai con bò trên tử vong có phải do ăn cỏ trong khu vực đã bị phun thuốc diệt cỏ hay không. Phía cơ quan chức năng đang vào cuộc lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, chung cư Tecco Ecohome Nghi Kim, TP Vinh đã đi vào hoạt động được khoảng 2 năm nay. Phần đất quy hoạch xung quanh chung cư vẫn đang để trống chưa thực hiện các hạng mục đầu tư tiếp theo, bởi thế người dân vẫn thường chăn thả trâu bò tại đây.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy/Dân Trí