Ngày 19/5, trường THPT Tân Kỳ đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT Nghệ An về vụ việc 2 nữ sinh đánh 1 bạn khác được quay clip và phát tán lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Hình ảnh 2 nữ sinh lao vào đánh tới tấp một bạn nữ khác. (Ảnh cắt từ Clip).

Chiều ngày 19/5, trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Trường THPT Tân Kỳ đã có báo cáo gửi sở GD&ĐT tỉnh về vụ việc các em học sinh đánh nhau, hiện nhà trường đang chờ kết quả xác minh của công an để có hình thức kỷ luật đối với các học sinh vi phạm.

Theo báo cáo của Trường THPT Tân Kỳ về sự việc, ngày 10/5/2017, sau khi thi học kỳ 2 xong, 3 học sinh của trường THPT Tân Kỳ đã đánh nhau tại khu vực khuôn viên của thị trấn Tân Kỳ. Hai em tham gia đánh là Phan Thị Trà G. (lớp 10C7), Lê Thị Ngọc A. (10C10), và em bị đánh là Bùi Thị Thanh H. (lớp 10C7).

Đến ngày 15/5/2017, Ban giám hiệu Trường THPT Tân Kỳ đã nhận được thông tin vụ việc đã và thành lập tổ để xác minh sự việc.

Sau khi vào cuộc, tổ công tác đã xác định các em học sinh xuất hiện đánh nhau ở trong clip là học sinh của nhà trường.

Trao đổi với PV, thầy Lê Khắc Thục - Hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ cho biết, bước đầu các em viết bản tường trình và khai nhận việc đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn về chuyện tình cảm.

Thầy Thục cũng cho biết thêm, phía Công an huyện Tân Kỳ đã vào cuộc và đề nghị nhà trường phối hợp điều tra làm rõ và thống nhất chờ kết quả điều tra của công an, sau khi có kết quả thì nhà trường mới ra quyết định kỷ luật phù hợp với các tình tiết mà cơ quan công an xác minh được.

Sự việc khiến nhiều người bức xúc và mong muốn các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh cắt từ Clip)

Trước đó , chiều ngày 18/5, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng gần 1 phút ghi lại cảnh 2 nữ sinh xông vào đánh đập dã man 1 nữ sinh khác trước sự chứng kiến của rất nhiều em học sinh khác.

Các học sinh còn lại đứng ngoài chứng kiến sự việc không hề vào can ngăn mà còn hô hào, cổ vũ cho việc đánh đập. Sự việc chỉ dừng lại khi một phụ nữ lớn tuổi hơn xuất hiện, can ngăn.

Sau khi được đăng tải, đoạn Clip trên đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiều người đã bức xúc, phẫn nộ trước hành vì đánh hội đồng bạn, cũng như thái độ vô cảm của các em học sinh chung quanh.

Đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để xử lý nhóm nữ sinh đánh bạn này theo quy định của pháp luật.

Việt Hòa