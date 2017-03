Theo Sở Y tế Nghệ An, nguyên nhân gây bệnh suy thận cấp làm hai anh em tử vong và 10 trẻ em mắc bệnh là do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A.

Ngày 2-3, BS Trần Nguyên Truyền, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Nghệ An, cho biết Sở Y tế Nghệ An đã nhận thông tin ban đầu về nguyên nhân gây bệnh viêm cầu thận cấp cho học sinh ở xã Hạnh Dịch (huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) là do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A.

Các y, BS khám, sàng lọc, lấy máu xét nghiệm cho các học sinh ở xã Hạnh Dịch.

Cụ thể, ngoài 2 anh em đã tử vong, Đoàn công tác thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy 8 mẫu máu (5 em xác định mắc viêm cầu thận và 3 em nghi ngờ bị viêm cầu thận cấp) của 8 em ở xã Hạnh Dịch để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm có 6 mẫu dương tính với kháng thể kháng liên cầu khuẩn nhóm A.

Đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An lấy mẫu máu 10 em ở Hạnh Dịch để xét nghiệm cũng cho kết quả 5/10 mẫu máu dương tính với xét nghiệm ASLO (xét nghiệm huyết thanh định lượng kháng thể kháng liên cầu khuẩn).

"Các em học sinh ở xã Hạnh Dịch ở cùng nhau trong khu tập thể nội trú, ít chú ý đến các điều kiện vệ sinh có thể dẫn đến bị viêm họng, ghẻ lở, viêm mủ trên da, khiến liên cầu khuẩn dễ lây lan"- ông Truyền nhận định.

Tuy nhiên, hiện Sở Y tế Nghệ An cũng đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước ở xã Hạnh Dịch từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường để xem xét về nước uống nơi đây và có độc chất trong nước tiểu hay không.

Như đã đưa tin, thời gian gần đây trên địa bàn xã Hạnh Dịch có hàng chục em học sinh được xác định bị viêm cầu thận, trong đó có hai em đã tử vong. Hơn 10 em đang là học sinh Trường THCS bán trú xã Hạnh Dịch và ba em là học sinh Trường Tiểu học xã Hạnh Dịch. Có 7 em bị viêm cầu thận cấp và 5 em nghi bị bệnh viêm cầu thận cấp....