Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố giám đốc và 3 nhân viên liên quan đến vụ cần cẩu đổ sập vào trường học khiến 1 nam sinh tử vong.

Ngày 25/3, thông tin từ cơ quan điều tra Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can song cho tai ngoại với Nguyễn Đình Trường (SN 1979, giám đốc Công ty TNHH Trường Thành), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1983, nhân viên lắp cẩu), Nguyễn Thành Trung (SN1982 Trưởng ban quản lý dự án) và Hồ Văn Lâm (SN 1986, kỹ thuật hiện trường) về tội Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Bốn bị can trên bị khởi tố liên quan đến vụ sập cần cẩu tháp của công trình xây dựng dự án chung cư - biệt thự liền kề ở khối 5, phường Trường Thi hôm 14/11/2016 khiến một nam sinh lớp 11 tử vong.

Theo đó, qua quá trình điều tra xác định, ngày 14/11/2016, Công ty TNHH Trường Thành lắp đặt cần cẩu tháp cao hàng chục mét để chuẩn bị cho việc thi công công trình.

Tại công đoạn xoay cần cẩu để đơn vị kiểm định kiểm tra trước khi khi đưa vào hoạt động cần cẩu đổ sập.

Một phần tay cầu đè ngang lên mái ngói khuôn viên dãy nhà 3 tầng trường THPT Lê Viết Thuật nằm kế bên, đè trúng vào nam sinh lớp 11 khiến nam sinh này tử vong.

Nguyên nhân cần cẩu đổ được xác định do nền đất để chân cần cẩu yếu, móng trụ và độ chịu lực không đảm bảo.

Qua quá trình điều tra cơ quan chức năng cũng xác định công trình trên triển khai xây dựng khi chưa được cấp phép.

Quang Phong