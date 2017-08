Khi đang nhận tiền từ một đối tượng đánh bạc tìm đến để “chạy án”, ông Kha Văn Thành – Chánh án TAND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

TAND huyện Kỳ Sơn, nơi ông Thành đang công tác.

Ngày 3/8, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam ông Kha Văn Thành – Chánh án TAND huyện Kỳ Sơn về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, đêm ngày 25/7, lực lượng công an bắt quả tang ông Kha Văn Thành –Chánh án TAND huyện Kỳ Sơn đang nhận tiền của một đối tượng tên T. trên địa bàn Thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 20 triệu đồng.

Được biết, T. là đối tượng tham gia trong một vụ đánh bạc đã bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt trước đó và đã khởi tố. Hiện, T. đang tại ngoại chờ ngày xét xử.

Trước ngày chuẩn bị ra cơ quan công tố, T. đã gặp ông Thành để “chạy án” với mong muốn được giảm nhẹ khung hình phạt. Tuy nhiên, do thấy ông Thành “vòi vĩnh” quá nhiều tiền, T. đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Kỳ Sơn.

Vào khoảng 23h đêm ngày 25/7, khi ông Thành đang nhận tiền của T. tại phòng làm việc đã bị Công huyện Kỳ Sơn ập vào bắt quả tang.

Hiện, CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việt Hòa