Thấy ông Huấn đi xe đạp, để túi xách ở giỏ xe, L.V.Y (11 tuổi) vượt lên đón đường, rồi lao ra giật chiếc túi bên trong có tiền, điện thoại và nhiều giấy tờ

Ngày 6/3, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ trao trả lại tài sản bị mất cho ông Nguyễn Văn Huấn (75 tuổi, trú tại bản Xốp Nhị, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Đáng nói, đối tượng giật chiếc túi xách của ông Huấn là một học sinh tiểu học trên địa bàn.

L.V.Y tại cơ quan công an (Ảnh: Lữ Phú).

Ngày 5/3, L.V.Y (11 tuổi) đi từ trung tâm thị trấn Mường Xén, về xã Hữu Kiệm – huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Trên đường L.V.Y phát hiện ông Nguyễn Văn Huấn đi xe đạp, phía trước giỏ xe có một túi xách.

L.V.Y lập tức vượt lên đầu dốc thuộc địa phận bản Na Lượng 1 chờ sẵn. Khi ông Huấn vừa đến nơi, L.V.Y xuất hiện giật chiếc túi xách của ông Huấn rồi bỏ chạy vào rừng.

Nhận được tin báo, đội cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với ban công an xã Hữu Kiệm, nhanh chóng vào cuộc khoanh vùng điều tra. Sau hơn 1 giờ đồng hồ truy bắt, lực lựng chức năng đã tìm thấy L.V.Y trong khu rừng gần bản Khe Tỳ cùng tang vật là một túi xách.

Kiểm tra bên trong túi xách lực lượng chức năng phát hiện có trên 5,5 triệu đồng tiền mặt, một chiếc điện thoại và một số giấy tờ của gia đình ông Huấn.

Chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc, cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đã trao trả lại tài sản cho người bị hại.

Tình trạng cướp giật, trộm cắp do các học sinh gây ra không phải hiếm. Trước đó, một nam sinh lớp 12 đã sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa lấy tiền xài khiến cộng đồng phẫn nộ.

Sáng ngày 31/5/2016, TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Minh Vương (SN 1998, ngụ xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về tội “Giết người cướp tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Nam, do thiếu tiền tiêu xài trong dịp Tết Bính Thân 2016 vừa qua nên vào khoảng 17 giờ 30 ngày 3-2-2016, Vương đã đi xe đạp đến cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Thụ (SN 1956, ngụ thôn Thượng, xã An Đổ - là người sống độc thân) để vờ mua kẹo mút.

Khi lấy xong 10 cái kẹo mút, Vương lại bảo bà Thụ bán cho 1 hộp bánh. Khi người phụ nữ này vừa quay đi Vương đã dùng tay phải kẹp mạnh vào cổ và kéo mạnh bà Thụ về phía sau rồi dùng gót chân phải đập nhiều lần vào thái dương của bà Thụ.

Sau khi nạn nhân bất tỉnh, Vương đã lục lọi lấy đi một ít tiền lẻ để trên tivi, một túi vải đựng tiền màu xanh nhạt và một chiếc điện thoại. Lúc bỏ về, nghĩ chủ tiệm tạp hóa chưa chết thì hành vi của mình sẽ bại lộ nên Vương đã lấy 1 con dao nhọn cứa liên tục vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sát hại chủ tiệm tạp hóa xong, Vương đóng cửa quán lại rồi ra về. Trên đường đạp xe về, Vương đã ném con dao xuống ao khi đi rửa tay, đồng thời tắt nguồn điện thoại và tháo sim vứt đi. Về nhà không thấy túi tiền màu xanh đâu, Vương kiểm tra số tiền vừa lấy được gần 200.000 đồng.

Sáng ngày 4-2, người dân địa phương phát hiện bà Thụ tử vong trong quán tạp hóa của mình nên đã báo cơ quan công an. Sau 10 ngày vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được Nguyễn Minh Vương (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bình Lục khi đối tượng đang ở tại nhà chị gái trên Hà Nội)

Tại phiên tòa diễn ra ngày 31/5/2016, Vương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.