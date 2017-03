Dù đang cầm vô lăng, tài xế Lộc vẫn vô tư chơi điện thoại trên một quãng đường dài. Sự việc khiến nhiều người hãi hùng và lên án hành vi coi thường tính mạng người dân của vị tài xế này.

Tài xế xe buýt vừa lái xe vừa chơi điện thoại trên một quảng đường dài (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 1/3, trao đổi với báo chí, Thiếu tá Nguyễn Đức Vinh - Phó đội trưởng Đội Tuyên truyền và xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi xác minh sự việc, lực lượng chức năng xác định người lái xe trong đoạn clip là ông Nguyễn Cảnh Lộc (44 tuổi, trú huyện Đô Lương, lái xe buýt hãng buýt Tân Phương Thảo, Nghệ An).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip có độ dài khoảng hơn 2 phút ghi lại cảnh một tài xế vừa lái xe vừa chơi điện thoại.

Clip này nhanh chóng thu hút sự chú ý và chia sẻ của cộng động mạng để lên án hành vi vi phạm và coi thường tính mạng của hành khách đi trên xe của vị tài xế này.

Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế Lộc vừa lái xe vừa ‘nghịch’ điện thoại (Nguồn clip: TNXN)

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh vụ việc và đã làm rõ danh tính tài xế trong clip.

Tài xế Lộc là lái xe của hàng xe buýt Tân Phương Thảo chạy tuyến số 08 theo lộ trình Đô Lương – QL 7 - TP Vinh và ngược lại.

Cơ quan chức năng cũng xác định thời điểm diễn ra sự việc là vào khoảng 11h30 ngày 18/2/2017, tài xế Lộc đã vi phạm quy định khi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại.

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính 700.000 đồng đối với tài xế Lộc vì lỗi vi phạm này.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công ty xe buýt Tân Phương Thảo cũng đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tài xế Nguyễn Cảnh Lộc vì vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Giao thông Đường bộ và vi phạm nội quy của doanh nghiệp.

Việt Hòa