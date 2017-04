Chỉ trong vòng 2 ngày, gần 100 em học sinh ở tỉnh Nghệ An phải nhập viện cấp cứu do ăn phải quả cây ngô đồng ở trường học, Sở Giáo dục tỉnh Nghệ An đã ra công văn khẩn cho các trường học trên địa bàn.

Trong những ngày qua, tỉnh Nghệ An liên tục xuất hiện những trường hợp học sinh nhập viện vì ngộ độc do ăn phải quả cây ngô đồng ở trường học. Thậm chí chỉ trong vòng 2 ngày, có tới 87 em phải vào viện với triệu chứng nôn ói, chóng mặt... Ngày 20/4, tại Trường Tiểu học Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), trong giờ ra chơi, hơn 50 học sinh đã rủ nhau hái quả cây ngô đồng mọc ở đằng sau trường để ăn. Nhiều học sinh nhập viện vì ăn phải quả ngô đồng. Ảnh: Zing.vn Phát hiện sự việc, nhà trường đã nhanh chóng đưa các học sinh lên trạm y tế phường Nghi Hòa để điều trị. Đối với những em nặng hơn đã được chuyển đến Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò (Nghệ An) để tiếp tục theo dõi tình hình. Chưa dừng lại ở đó, vào tối ngày 21/4, tại trường PT Nội trú - THCS Quỳ Trâu (Nghệ An) tiếp tục xảy ra vụ ngộ độc của 37 học sinh. Sau khi ăn quả ngô đồng và xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đi ngoài, đau bụng nhiều em đã vào phòng trực giáo vụ để xin thuốc uống. Các giáo viên đã rà soát và đưa 37 em có triệu chứng trên nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu. Đến 3h sáng ngày 22/4, tình hình sức khỏe của học sinh đã ổn định, hiện còn 5 em đang bình phục và chờ theo dõi từ phía bác sĩ. Trước tình hình đó, ngày 23/4, Sở Giáo dục tỉnh Nghệ An đã có công văn khẩn về việc Phòng ngừa độc tố tự nhiên ở một số cây hoa, được trồng trong khuôn viên trường học. Sở yêu cầu BGH nhà trường cần phải tuyên truyền tới giáo viên, phụ huynh và học sinh về kiến thức phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, không bao giờ sử dụng các loại hoa, quả chưa hợp chất gây độc để ăn uống. Đồng thời, Sở Giáo dục Nghệ An cũng yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh kiểm tra, loại bỏ và không trồng những cây có chưa chất gây độc với mục đích làm cảnh hoặc mọc hoang trong khuôn viên. Nếu trồng cho mục đích học tập, phải có biện pháp an toàn với mỗi loài cây để không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Khi xảy ra ngộ độc, phải giám sát, phát hiện kịp thời và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời xử lý. Công Huyền (t/h)

Theo Đời sống Plus