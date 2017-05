Vùng biển đổ thải giáp ranh hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa chuyển màu đen, xám đục.

Chiều 12-5, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị dừng ngay việc đổ thải tại vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

Những ngày gần đây, người dân xã Quỳnh Phương, xã Quỳnh Lập thuộc thị xã Hoàng Mai, Nghệ An lo lắng, hoang mang khi phát hiện nước biển tại đây chuyển màu lạ; gần bờ nước có màu đen, cách bờ 30-45 m có màu đục, phía ngoài có màu xám.

Đến sáng 3-5, người dân xã Quỳnh Lập phát hiện hai tàu xả bùn xuống vùng biển giáp ranh giữa thị xã Hoàng Mai, Nghệ An và huyện Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa nên báo với cơ quan chức năng. Sau đó, người dân và cơ quan chức năng phát hiện một số tàu hút bùn đất từ cảng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành đổ thải tại vùng biển gần bờ của tỉnh Thanh Hóa, giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Qua kiểm tra cho thấy những chiếc tàu nói trên thực hiện việc xả bùn nạo vét từ cảng biển Nghi Sơn của Công ty CP Gang thép Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai cho biết thêm qua kiểm tra cho thấy Công ty CP Gang thép Nghi Sơn có giấy phép nạo hút và đổ thải.

Tàu đổ bùn thải nạo vét từ khu vực cảng Nghi Sơn xuống vùng biển Nghệ An, Hà Tĩnh. Ảnh: CTV

Theo Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, kết quả phân tích môi trường tại khu vực bãi biển Quỳnh Phương có thông số chất thải rắn lơ lửng vượt 2,78 lần. Như vậy, việc đổ thải đã có tác động nhất định đến hệ sinh thái biển, ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi, nuôi trồng thủy sản... Từ đó Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã đề nghị dừng ngay việc đổ thải tại vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cung cấp các thông tin liên quan đến sự việc trên cho UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan để làm cơ sở kiểm tra, giám sát. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh, không thực hiện việc xả thải ở khu vực biển giáp ranh tỉnh Nghệ An làm ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất.

Tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn đề nghị Bộ TN&MT vào cuộc xem xét và có ý kiến về vấn đề xả thải tại khu vực giáp ranh hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đang yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Nghệ An tiếp tục quan trắc, giám sát nước biển tại khu vực thị xã Hoàng Mai, chủ động nắm bắt thông tin để tham mưu UBND tỉnh có các giải pháp xử lý. Tỉnh Nghệ An giao Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh có biện pháp tuần tra giám sát việc xả thải của các tàu tại vùng biển giáp ranh thuộc xã Quỳnh Phương, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đổ 200-300 m 3 bùn thải xuống biển mỗi ngày

Qua kiểm tra, xác minh, từ đầu tháng 5 đến nay, có một số tàu hút bùn đất từ cảng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành đổ thải tại vùng biển gần bờ, cách địa phận vùng biển thôn Tân Minh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An 250-300 m và cách xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 150 m. Mỗi ngày tàu xả thải 7-10 lượt với số lượng đổ thải khoảng 200-300 m 3 .