Lợi dụng xe ô tô đậu ngoài đường không có người trông coi, Hoàng đập kính "cuỗm" gần 500 triệu đồng rồi trốn sang nước ngoài. Sau khi bị trục xuất về nước Hoàng bị bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng. (Ảnh công an cung cấp)

Sáng 10/3, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1983, trú tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi “ Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an TP Vinh liên tiếp nhận được phản ánh của người dân về việc ô tô bị đập kính rồi lấy trộm các tài sản có giá trị. Theo đó, vào tối 26/1/2017, tại ngõ 173 đường Nguyễn Trường Tộ đã xảy ra 2 vụ đập cửa kính ô tô hiệu Mazda và Camry đậu trước cửa nhà. Cả hai chủ xe cho biết, kẻ gian đã lấy đi nhiều tiền, Ipad và giấy tờ quan trọng.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Công an TP Vinh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Trong quá trình sàng lọc, cơ quan CSĐT thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng. Được biết, Hoàng không có công việc ổn định, có nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian và tài sản. Tuy nhiên, sau khi ăn Tết, Hoàng đã sang Malaysia làm việc.

Cuối tháng 2/2017, Nguyễn Ngọc Hoàng bị cơ quan chức năng sở tại trục xuất về nước do không đủ các hồ sơ giấy tờ hợp lệ để làm việc tại đây. Ngày 1/3, Công an TP. Vinh thực hiện lệnh bắt đối với Hoàng.

Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an TP Vinh thu giữ 1 chiếc búa đinh, 1 điện thoại di động là tang vật một vụ trộm cắp tài sản cùng 5.000 USD tiền mặt.

Tại cơ quan CSĐT, Hoàng khai nhận đã thực hiện 13 vụ đập kính ô tô lấy trộm khoảng 500 triệu đồng. Sau khi thực hiện hàng loạt phi vụ trộm cắp tài sản, Hoàng làm hồ sơ xuất khẩu lao động để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát.

Được biết, Nguyễn Ngọc Hoàng đã từng có 1 bản án về tội “ Trộm cắp tài sản ”, 1 bản án về tội “Hiếp dâm” đã được xóa án tích.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thủy Tiên