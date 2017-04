Trên đường đi học về, 3 em học sinh tiểu học tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bất ngờ bị cây bạch đàn do người dân chặt hạ đổ trúng vào người. Vụ việc khiến 3 em phải nhập viện để điều trị.

Tối 7/4, thông tin từ Ban công an xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có 3 em học sinh phải nhập viện do cây bạch đàn bị chặt đổ trúng vào người.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h40’, khi 3 học sinh gồm Trương Thị T. (lớp 4A2), Trương Văn N. (học sinh lớp 2A3, hai em T. và N. là chị em ruột, trú xóm 24, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) và em Nguyễn Thị Ngọc A. (lớp 4A2, trú xóm 8+9, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) đang trên đường đi học về; các em đều học tại trường Tiểu học Nghi Văn.

Khi tới địa bàn xóm 7, xã Nghi Văn thì các em bất ngờ bị một cây bạch đàn lớn (do người dân đang chặt) đổ trúng người. Hai chị em T và N. bị cây bạch đàn lớn đè lên người, bị thương rất nặng; em A. cũng bị cành cây đập vào người.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để đưa cả 3 em xuống Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để cấp cứu.

Đến 22h đêm 7/4, cả 3 em đã qua cơn nguy kịch. Riêng hai em N. và T. bị nặng hơn đang được các bác sĩ cấp cứu, chữa trị. Còn em A. bị thương nhẹ hơn, sau khi được bác sĩ sơ cứu, sức khỏe đã ổn định nên được bác sĩ cho về nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ thăm hỏi các cháu, cắt cử người trực cùng với gia đình các em tại bệnh viện.

Được biết, cây bạch đàn bị chặt đổ có đường kính gốc tầm 60-70 cm, cao hơn chục mét.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Việt Hòa