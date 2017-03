Bất ngờ kiểm tra tủ lạnh của gia đình ông Cao Xuân Toàn, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 5 cá thể hổ vằn quý hiếm đã bị giết thịt.

Ngày 20/3, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu (C74), bộ Công an triệt phá một đường dây buôn bán động vật hoang dã trên địa bàn, thu giữ 5 cá thể hổ đông lạnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, khoảng 12h cùng ngày, các trinh sát phòng 7, cục C74 phối hợp với Công an huyện Diễn Châu bất ngờ đột kích vào nhà ông Cao Xuân Toàn, trú tại xóm 3, xã Diễn Lâm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, trong tủ đông lạnh của gia đình ông Toàn có 5 cá thể hổ vằn đã bị giết thịt từ trước đó.

Qua kiểm tra bước đầu xác định, 5 cá thể thuộc loài hổ vằn quý hiếm. Mỗi con có trọng lượng trung bình hơn 100kg, đã bị mổ lấy nội tạng, nhưng còn nguyên da.

Được biết, Cao Xuân Toàn là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán động vật hoang dã từ nước ngoài về Việt Nam. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ tang vật để điều tra, làm rõ.

Xuân Chinh/NĐT