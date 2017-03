Ngày 21/3, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn, thường sử dụng vũ khí nóng.

Theo Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, từ công tác rà soát, nắm tình hình tại địa bàn khu vực biên giới thuộc xã Nặm Cắn, huyện Kỳ Sơn, công an phát hiện một số tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy hoạt động với quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp mới xuất hiện. Đối tượng cầm đầu tụ điểm này là Hạ Chờ Pó (SN 1973, trú tại bản Pù Quặc II, Na Ngoi, Kỳ Sơn), theo tin tức trên báo Giao thông.

8 đối tượng tại CQĐT. Ảnh Pháp luật Việt Nam.

Xác định đây là tụ điểm hoạt động phức tạp, có tổ chức chặt chẽ (đối tượng Pó là người có nhiệm vụ mua bán, vận chuyển ma túy từ bên Lào về sau đó giao cho đối tượng Lầu Y Trử (SN 1977, trú tại bản Trường Sơn, Nậm Cắn, Kỳ Sơn, người tình của Pó) bán cho các đối tượng khác.

Để chủ động đấu tranh, triệt xóa tụ điểm trên, ngày 18/3/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện đã họp và xác lập chuyên án mang Bí số 317M để đấu tranh.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án gặp nhiều khó khăn, do địa điểm hoạt động của các đối tượng gần khu vực biên giới, cách xa khu dân cư, trong khi các đối tượng thường xuyên cắt cử người canh gác, không để người lạ mặt vào gần nơi hoạt động của chúng.

Tang vật cùng số vũ khí nóng các đối tượng cất giấu. Ảnh báo Giao thông.

Ban chuyên án đã triển khai phương án để vây bắt, vào khoảng 8h sáng ngày 21/3 phát hiện 1 nhóm đối tượng vào khu vực lán trại C5 của Lầu Y Trử, Ban chuyên án đã ập vào bắt gọn 8 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, báo Pháp luật Việt Nam đưa tin.

Các đối tượng gôm: Hạ Chờ Pó (SN 1973, trú tại bản Pù Quặc II, Na Ngoi, Kỳ Sơn) từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lầu Bá Gô (SN 1992, trú tại bản Trường Sơn, Nậm Cắn, Kỳ Sơn) từng có tiền án về tội chống người thi hành công vụ;

Vi Duy Mạnh (SN 1996, trú tại bản Na Khướng, xã Na Loi, Kỳ Sơn); Lô Văn Hậu (SN 1994, trú tại Hòa Sơn, Tà Cạ, Kỳ Sơn) là sinh viên năm 2 Đại học Vinh, ngành sư phạm tiểu học;

Lô Văn Tỉnh (SN 1997, trú tại Hòa Sơn, Tà Cạ, Kỳ Sơn); Vi Văn Duy (SN 1989, trú tại Na Lượng II, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn); Lữ Văn Tuấn (SN 1987, trú tại bản Cánh, Tà Cạ, Kỳ Sơn).

Tang vật thu giữ hơn 20gam heroin, 400 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế, 13 viên đạn, 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác. Chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Giao thông, Pháp luật Việt Nam)