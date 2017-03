Giáo sư Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ sẽ có cuộc nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM vào ngày 23/3.

Chân dung Giáo sư Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard (Ảnh: harvard.edu).

Hiệu trưởng ngôi trường Đại học danh tiếng Harvard - Giáo sư Drew Gilpin Faust cùng các đồng sự sẽ đến thăm và làm việc với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM vào sáng ngày 23/3/2017.

Tại trường, Giáo sư D.G.Faust sẽ diện kiến Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM và làm việc với Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV về tiềm năng và những hướng quan trọng, ưu tiên hợp tác giữa hai đại học.

Ngay sau buổi làm việc cùng Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM, Giáo sư D.G.Faust sẽ thuyết trình trước giảng viên và sinh viên trường ĐH KHXH&NV về chủ đề Nội chiến Hoa Kỳ.

Sau buổi thuyết trình, vị Hiệu trưởng trường ĐH Harvard tiếp và gặp gỡ các cơ quan truyền thông.

Giáo sư Drew Gilpin Faust là Hiệu trưởng thứ 28 của Đại học Harvard. Bà là Giáo sư sử học danh hiệu Lincoln của Trường Khoa học và Nhân văn thuộc Đại học Harvard. Trên cương vị là Hiệu trưởng của Harvard, Giáo sư Faust đã mở rộng hỗ trợ tài chính, giúp sinh viên ở mọi hoàn cảnh kinh tế khác nhau theo học tại trường Harvard Colledge (là bậc đào tạo theo mô hình giáo dục khai phóng) và đẩy mạnh việc nhận tài trợ từ chính phủ liên bang cho nghiên cứu khoa học.

Là sử gia nghiên cứu về cuộc Nội chiến về miền Nam Hoa Kỳ, bà Faust là hiệu trưởng sáng lập của Viện nghiên cứu cao cấp Radcliffe, dẫn dắt quá trình chuyển đổi cơ sở này từ một trường đại học thành viện nghiên cứu quy mô lớn về doanh nghiệp và doanh nghiệp sáng tạo đạt thành công nổi bật nhờ tập trung vào nghiên cứu đa ngành và khám phá kiến thức mới ở những lĩnh vực truyền thống.

Bà nhận bằng đại học danh dự về sử học từ trường Bryn Mawr vào năm 1968, bằng thạc sĩ vào năm 1971 và bằng tiến sĩ vào năm 1975 tại Đại học Pennsylvania với đề tài nghiên cứu về nền văn minh Hoa Kỳ. Bà là tác giả của 6 đầu sách có giá trị.

Trong đó, cuốn sách “This Republic of Suffering: Death and the American Civil War” do nhà xuất bản Alfred A. Knopf phát hành năm 2008, đã đánh giá tác động của số thương vong khổng lồ trong cuộc nội chiến lên đời sống nhân dân Hoa Kỳ vào thế kỷ XIX. Tác phẩn đoạt giải Bancroft vào năm 2009, và vào danh sách chung kết cho giải National Book Award và giải Pulitzer, được tờ báo The New York Times vinh danh là một trong 10 sách hay nhất năm 2008.

Giáo sư Faust là chủ tịch Hội sử học miền Nam, phó chủ tịch Hội sử học Hoa Kỳ, ủy viên ban điều hành Tổ chức các nhà sử học Hoa Kỳ và Hội các nhà sử học Hoa Kỳ.

Giáo sư Faust cũng là ủy viên của nhiều ban biên tập và tuyển chọn bao gồm Ban Giám khảo về lịch sử cho giải thưởng Pulitzer vào các năm 1986, 1990 và 2004.

Bà được bầu vào hội các nhà sử học Hoa Kỳ vào năm 1993, Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ vào năm 1994 và Hội Triết học Hoa Kỳ vào năm 2004.

Ngô Tùng - Nguyễn Dũng