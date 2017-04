Ngày mai (20/4), cơ quan điều hành sẽ công bố điều chỉnh giá cơ sở xăng dầu cho chu kỳ 15 ngày tiếp theo…

Ngày mai, giá xăng có thể tăng thêm 1.100 đồng/lít. Ảnh minh họa

Theo công bố của Bộ Công thương về giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Sigapore (thị trường nhập khẩu xăng dầu thành phẩm chính của Việt Nam), tại ngày 18/4, giá xăng 92 là 66,23 USD/thùng, dầu hỏa 65,25 USD/thùng, dầu diesel 65,98 USD/thùng và mazut 317,75 USD/tấn.

Theo tính toán giá xăng dầu bình quân trên thị trường này trong 15 ngày, kể từ ngày 5/4 tới 18/4, giá xăng 92 bình quân là 65,95 USD/thùng (tăng 6,6%), giá dầu hỏa là 65,14 USD/thùng (tăng 6,8%), giá dầu diesel là 65,74 USD/thùng (tăng 6,7%), giá dầu mazut là 318,34 USD/tấn (8,7%).

Trong thời gian tới, giá xăng dầu có thể giảm do trong phiên giao dịch ngày hôm qua (18/4), giá dầu thế giới sụt giảm do sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tháng 5 tới. Cụ thể, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 5 giảm 0,24 USD xuống 52,41 USD/thùng. Tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 6 cũng giảm 0,47 USD xuống 54,89 USD/thùng ở thị trường.

Như vây, căn cứ vào mức tăng trên, giá cơ sở và giá xăng dầu bán lẻ có thể được điều chỉnh với mức tăng tương tự nếu không trích lập quỹ bình ổn.

Cụ thể, giá xăng 92 có thể tăng thêm 1.137 đồng/lít lên 18.370 đồng/lít, giá dầu hỏa có thể tăng thêm 815 đồng lên 12.803 đồng/lít, dầu diesel có thể tăng thêm 902 đồng/lít lên 14.371 đồng/lít và dầu mazut có thể tăng thêm 923 đồng lên 11.539 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã qua 7 kỳ điều chỉnh, trong đó 1 lần tăng vào đợt điều chỉnh ngày 18/2 và 3 đợt giảm giảm.

Được biết, hiện quỹ bình ổn giá vẫn còn hơn 2.000 tỷ đồng.

