Ngày 1/4, tại Bảo tàng Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Ban An toàn giao thông TP, Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô" - năm 2016 và phát động cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô" - năm 2017”.

Được phát động từ năm 2011, đến nay, cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô” do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Ban An toàn giao thông TP, Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan đã nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô và các tỉnh thành trên cả nước cũng như người nước ngoài đang làm việc và sinh sống trên địa bàn Thành phố.

Nhờ đổi mới hình thức dự thi qua từng năm (thi viết, thi trắc nghiệm, thi trắc nghiệm qua internet) nên số lượng người tham gia dự thi tăng đột biến sau 5 năm triển khai. Năm thứ nhất triển khai, cuộc thi mới chỉ nhận được hơn 1.000 bài tham gia dự thi, từ 3 năm trở lại đây, cuộc thi luôn nhận được trên 100.000 ngàn bài tham gia. Tổng cộng, qua 5 mùa giải, Cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô” đã nhận được 343.350 bài viết dự thi. Nhiều mô hình, poster được thực hiện công phu, khoa học. Những người tham gia cuộc thi đã được trang bị những kiến thức bổ ích nhất về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật giao thông, chung tay xây dựng văn hóa giao thông.

Ảnh tư liệu Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết Vì An toàn giao thông thủ đô 2015 và phát động cuộc thi năm 2016

Với cuộc thi năm 2016: Tiếp nối thành công từ các năm trước, Cuộc thi viết năm 2016 đã thu hút 362 tổ chức, đơn vị và hàng ngàn cá nhân gửi về, với tổng số có gần 111.500 bài viết, tham luận, những mô hình phân tích về giải pháp cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông của Thủ đô. Nhìn chung, các bài viết đã thể hiện tâm huyết vì một Thủ đô an toàn, văn minh.

Trong phần thi tự luận năm 2016 đã đạt kết quả ngoài mong đợi của Ban Tổ chức với 111.500 bài viết dự thi được gửi đến, đây là số lượng cao nhất từ trước đến nay cho phần thi viết. Trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị còn tổ chức triển khai từ cấp sở, ngành, quận huyện đến cơ sở như Công an TP Hà Nội, Sở Giáo dục & Đào tạo... Cách thể hiện nội dung trong các tác phẩm dự thi cũng hết sức đa dạng, bên cạnh những tác phẩm dự thi thể hiện theo phong cách truyền thống như: bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, ghi chép, những tấm gương về bảo đảm trật tự giữ gìn an toàn giao thông...

Ban tổ chức cũng nhận được những tác phẩm dự thi thể hiện dưới dạng bài phóng sự ảnh, poster, vẽ tranh kể về an toàn giao thông dưới hình thức bằng câu chuyện, bài thơ với âm vần, giai điệu dễ nghe, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Đây cũng là điểm mới trong công tác tuyên truyền về giáo dục ý thức tham gia giao thông, luật giao thông đường bộ. Từ đó góp phần cải thiện văn hóa tham gia giao thông của người dân – một trong những nút thắt quan trọng của vấn nạn ùn tắc giao thông.

Đối tượng tham gia dự thi năm 2016 cũng đi vào chiều sâu chất lượng khi quy tụ nhiều chuyên gia giao thông, nhà quản lý, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, nhà văn, nhà báo, công nhân viên, các chuyên gia hàng đầu về quy hoạch và giao thông đô thị… “hiến kế” cho giao thông Thủ đô. Những đề xuất của các chuyên gia giao thông, quy hoạch kiến trúc thể hiện tư duy sâu sắc trong giải quyết những vấn đề giao thông đô thị Việt Nam hiện nay. Hầu hết các giải pháp có cách tiếp cận vấn đề tổng thể, có tính thiết thực cao.

Thông qua cuộc thi, những tấm gương thầm lặng, những sáng kiến, kế sách của các tác giả tham gia dự thi đã giúp cho công tác bảo đảm ATGT của các cơ quan chức năng có tính thực tế, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Điều này vì thế trở thành động lực để các độc giả quan tâm đến các vấn đề giao thông đóng góp cho cuộc thi nhiều giải pháp sáng tạo, thiết thực, sát thực tiễn.