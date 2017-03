Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 15/3, ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, các tỉnh Đông Bắc bộ có mưa nhỏ, trời rét, độ ẩm tăng cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 15/3, ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiệt độ tiếp tục giảm so với ngày hôm qua, cao nhất ở Ninh Bình, Hải Phòng, Thủ đô Hà Nội, Lạng Sơn… không nơi nào vượt quá 19 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ không chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh nên trời vẫn nắng. Nhiệt độ tại Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ 29-32 độ C.

Không khí lạnh di chuyển xuống tác động tới thời tiết các tỉnh Trung Bộ. Các thành phố như Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới có mưa, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. Thành phố Huế không mưa, nhiệt độ 27 độ C. Các thành phố từ Đà Nẵng đến Phan Thiết nắng vừa phải, nhiệt độ 29-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có một ngày thời tiết khá ổn định khi trời nắng đan xen những khoảng nhiều mây. Nhiệt độ tại thành phố Playku, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau cao nhất không vượt quá 33 độ C, riêng thành phố Buôn Ma Thuột 34 độ C.

Trên biển, Bắc Vịnh Bắc bộ có mưa rải rác, gió Đông bắc đến Đông cấp 4-5, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Ngoài khơi huyện đảo Trường Sa ít mưa, gió nhẹ, biển êm, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa gió cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10km. Vùng biển quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc trời nắng, gió nhẹ./.