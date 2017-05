Theo thông tin từ bộ GD&ĐT, dự kiến ngày 14/5, Bộ sẽ công bố đề thi thử nghiệm sẽ theo dạng đề thi thật.

Thứ trưởng bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, ngày 14/5, Bộ sẽ công bố đề thi thử nghiệm theo dạng bài thi thật. Đề thi thử nghiệm là tài liệu căn bản nhất để các trường dựa vào đó ôn tập cho học sinh nhưng không cần thiết tổ chức thi thử quá nhiều.

Ngoài ra, lãnh đạo bộ GD&ĐT đã lưu ý nhiều vấn đề quan trọng trong kỳ thi năm nay, nhất là khi lần đầu tiên kỳ thi này tổ chức ở từng địa phương chứ không tập trung về các cụm như trước đây.

Theo quy chế, năm nay mỗi tỉnh, thành phố tổ chức một cụm thi. Các điểm thi được đặt ở trường hoặc liên trường THPT ở các huyện, thị xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh (TS). Như vậy, đây là năm đầu tiên học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi THPT Quốc gia ngay tại trường mình đang học để lấy kết quả xét tốt nghiệp xét tuyển vào ĐH. Đây cũng là năm không còn phân biệt giữa cụm thi địa phương do các sở GD&ĐT chủ trì và cụm thi ĐH do các trường ĐH chủ trì. Lần này, tất cả các cụm thi đều do sở GD&ĐT tổ chức, vì vậy, công tác tổ chức thi đặc biệt rất quan trọng.

Ngày 14/5 tới, bộ GD&ĐT sẽ công bố đề thi thử.

Năm nay, kỳ thi THPT Quốc gia được giao về cho các sở GD&ĐT nên vấn đề bảo mật đề thi cũng được lãnh đạo bộ GD&ĐT đưa lên hàng đầu, bởi sự việc lộ đề thi học kỳ II lớp 11 tại Đồng Tháp khi kỳ thi THPT Quốc gia 2017 đang đến gần khiến dư luận không khỏi lo lắng.

Ngoài ra, trong chiều 10/5, bộ GD&ĐT cũng đã có buổi làm việc với sở GD&ĐT Ninh Bình. Khi bàn về phương án sao in, bảo quản, vận chuyển đề thi, ông Vũ Văn Kiểm, Giám đốc sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết: “Đề thi được in sao tại khu vực làm đề thi của Sở, Sở tổ chức giao đề thi trực tiếp tại điểm thi trong ngày 21/6. Việc bảo quản đề thi, bài thi trong các ngày thi do trưởng điểm thi trực tiếp bảo quản 24/24 giờ cùng với công an bảo vệ tại điểm thi. Ban làm phách bài thi tự luận được cách ly tuyệt đối tại khu vực riêng có công an tỉnh bảo vệ”.

Tuy nhiên, ông Kiểm cũng bày tỏ lo ngại việc in sao đề các bài thi trắc nghiệm với mỗi TS một mã đề nên thời gian in sao nhiều hơn, dễ xảy ra sai sót hơn, số lượng cán bộ làm nhiệm vụ cũng phải được tăng cường. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các điểm thi cũng vất vả hơn so với kỳ thi năm trước.

Trả lời về vấn đề này, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, bộ GD&ĐT khẳng định, tất cả các địa phương và Bộ đều lo.

“Năm nay, công tác in sao đề thi có một số khó khăn. Thứ nhất, số lượng đề sao in nhiều hơn. Thứ hai sao in đề trắc nghiệm khó hơn thi tự luận. Thứ ba là bài thi tổ hợp gồm ba môn riêng lẻ nên phải sắp xếp phức tạp hơn”, ông Nghĩa cho hay.

Mặt khác, theo ông Nghĩa, quy trình in sao đề cũng có điều chỉnh. Sắp tới, Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn các sở GD&ĐT công tác in sao đề thi. Bên cạnh đó, quy định của bộ GD&ĐT, mỗi sở GD&ĐT chỉ có 12 ngày in sao đề thi nên các sở cần chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để in sao kịp tiến độ.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga thông tin, Bộ đã trao đổi với bộ Công an về vấn đề bảo mật, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng cho kỳ thi.

Công Luân