Tối ngày 3-3, tại tổ 11 ấp Hòa Phú I thị trấn An Châu huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, xảy ra vụ đối tượng ngáo đá, có cầm dao rượt chém người...

Theo một số người dân, Nguyễn Đức Hùng, 27 tuổi, ngụ tổ 11 ấp Hòa Phú I thị trấn An Châu huyện Châu Thành, có biểu hiện ngáo đá cầm dao rượt chém người, đập phá đồ đạc trong nhà, gây rối trật tự công cộng.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng ngáo đá Nguyễn Đức Hùng đã bỏ chạy vào trong nhà, tự mình cầm dao cắt tay mình và cầm dao cố thủ.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, cán bộ, chiến sĩ công an thị trấn An Châu và Công an huyện Châu Thành phối hợp chặt chẽ bao vây khu nhà nơi Hùng cố thủ. Sau khi vận động thuyết phục nhưng đối tượng không chấp hành, nên lực lượng chức năng đã tiến hành áp sát và không chế.

Hiện vụ việc đang được, Công an Thị trấn An Châu huyện Châu Thành lập biên bản và tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Nhựt Quang