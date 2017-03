Sáng 31.3, phát biểu tại lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ngân hàng TNHH MTV VietinBank Lào ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, trong 5 năm phát triển, VietinBank luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định qua các năm. Ngân hàng VietinBank Lào hoạt động hiệu quả có lãi ngay từ năm đầu tiên thành lập.

“Trong những năm qua VietinBank Lào hỗ trợ, đồng hành cùng nhiều dự án trọng điểm của các doanh nghiệp Việt Nam lớn đầu tư thành công tại Lào như: Tập đoàn cao su, xăng dầu, viễn thông, khách sạn, may mặc, hóa chất- muối mỏ vàc các tập đoàn, Công ty FDI lớn tại Lào như Tập đoàn Kolao, CP, Manignhom, doanh nghiệp cà phê…. VietinBank trở thành Ngân hàng Việt Nam có quy mô lớn thứ 2 tại Lào”, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN cho biết, “5 năm qua là khoảng thời gian khó khăn của một ngân hàng khởi sự... Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam và Lào còn khó khăn, doanh nghiệp khó khăn nhưng DN VietinBank Lào đã sớm xác định vị thế và trở thành một trong những ngân hàng đứng đầu tại Lào. Việc tăng trưởng tín dụng có chất lượng và không có nợ xấu là điều đáng biểu dương. NHNN Việt Nam sẽ có cơ chế chính sách để hỗ trợ các NH Việt Nam tại Lào để có thể triển khai các dịch vụ mà VietinBank nói riêng và các NH Việt Nam nói chung có thể triển khai tại Lào”.

Theo Chủ tịch HĐQT VietinBank, năm 2016, tổng tài sản của VietinBank Lào đạt gần 222 triệu USD, tăng 17% so với năm 2015 và tăng 435% so với năm đầu tiên thành lập (2012). Năm 2016, VietinBank Lào đạt hơn 158 triệu USD tăng 13% so với cuối năm 2015 và tăng trưởng 542% so với năm 2012. Chất lượng tín dụng đều là nợ nhóm 1 đủ tiêu chuẩn, không có nợ xấu. Nguồn vốn huy động đạt 157 triệu USD tăng trưởng 17% so với năm 2015 tăng 726% so với năm 2012. Năm 2012 lợi nhuận trước thuế là 103 ngàn USD, đến năm 2016 Vietinbank Lào đạt gần 3 triệu USD, liên tiếp 4 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm HĐQT NHCTVN giao.

Lan Hương