Loạt ngân hàng lớn, nhỏ vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2017 với những khoản lãi ghi nhận từ vài trăm tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017 vừa được Vietcombank công bố, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.209 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Một ngân hàng lớn khác là VietinBank cũng ghi nhận kết quả kinh doanh hợp nhất khá khả quan, khi đạt 2.544 tỷ đồng lãi trước thuế (tương đương tăng 5,8% so với cùng kỳ), và lãi sau thuế là 2.039 tỷ.

Kết thúc quý đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế của BIDV lần lượt đạt 2.277 tỷ đồng và 1.848 tỷ, tăng trên 9% so với cùng kỳ.

Dù tăng chi phí hoạt động, các nhà băng lớn vẫn báo lãi hàng nghìn tỷ đồng trong quý đầu năm 2017.

Ghi nhận các khoản lãi nghìn tỷ trong quý đầu tiên của năm, song điểm đáng chú ý là các "ông lớn" ngân hàng đều đang tăng mạnh chi phí hoạt động, trích lập dự phòng. Đơn cử, do chi phí hoạt động tăng 33% (khoảng 3.149 tỷ đồng) nên lợi nhuận thuần trước dự phòng của Vietcombank chỉ tăng 14,8%, đạt 4.137 tỷ.

Tương tự, chi phí hoạt động trong kỳ của VietinBank là hơn 3.114 tỷ đồng (tăng gần 470 tỷ so với cùng kỳ), chủ yếu là do tăng phụ cấp, chi tài sản. Mức chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng này trong kỳ trên 2.064 tỷ đồng, tăng 623 tỷ so với 3 tháng đầu năm 2016...

Ở chiều ngược lại, các ngân hàng thương mại cổ phần lại đang tiết giảm tối đa chi phí. Nhờ đó, khoản lãi thu về tăng đột biến so với cùng kỳ.

Hai trong số các nhà băng cổ phần vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm với những con số ấn tượng là Eximbank và Sacombank. Kết thúc quý I, Eximbank ghi nhận 170 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ và mức lãi sau khi trừ thuế còn 136 tỷ. Con số này có được là nhờ ngân hàng đã giảm mạnh chi phí hoạt động khoảng 20% (còn 531 tỷ), dự phòng rủi ro giảm tới 60% (133 tỷ).

Cũng nhờ tiết giả̉m tối đa chi phí hoạt động, dự phòng mà Sacombank đạt được lợi nhuận trước thuế tăng gấp rưỡi cùng kỳ, 309 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 210 tỷ.

Một nhà băng khác cũng ghi nhận mức lãi tăng so với cùng kỳ là VIB, khi đạt 157 tỷ đồng trước thuế (tăng 11%) và sau thuế là 125 tỷ.

Theo Vụ Dự báo thống kê (Ngân hàng Nhà nước), huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng tăng bình quân 4,57% trong quý I/2017, trong đó chủ yếu là huy động VNĐ, ngoại tệ chỉ tăng nhẹ (dưới 1%). Dư nợ tín dụng toàn hệ thống dự kiến tăng khoảng 4,1%...

Với những số lãi khả quan khi kết thúc quý đầu năm, chia sẻ với VnExpress lãnh đạo một ngân hàng cổ phần cho rằng, xu hướng dư nợ tín dụng vẫn trong đà tăng sẽ còn được phát huy và là một trong những yếu tố dự báo bức tranh lợi nhuận năm 2017 của các nhà băng sáng sủa hơn. Tuy vậy, vị này cũng lưu ý, không thể lơ là với ẩn số nợ xấu. "Dù năm qua nhiều ngân hàng tuyên bố đã mua lại được nợ từ VAMC, nhưng không phải vì thế mà bỏ qua các giải pháp để ngăn ngừa các khoản nợ hình thành trong tương lai. Một khi trở lại, việc xử lý nợ xấu sẽ tốn nguồn lực, tài chính hơn nhiều", ông cảnh báo.

Theo Anh Minh/VnExpress