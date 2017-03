Tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) vừa được Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận diện một cách rõ ràng qua số liệu thống kê tần suất khám, chữa bệnh của người bệnh có BHYT trong tám tháng vừa qua (từ tháng 7-2016 đến tháng 2-2017).

Số liệu cho thấy, có ba triệu lượt khám nhiều lần trong cùng ngày, trong tháng, chủ yếu ở các bệnh viện quận, huyện thuộc các tỉnh miền nam, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Chẳng hạn, người bệnh Nguyễn Gia H trong tám tháng đã đến 23 cơ sở y tế ở TP Hồ Chí Minh khám 308 lần, giá trị tiền thuốc 51 triệu đồng, trung bình gần 40 lượt khám trong một tháng; người bệnh Nguyễn Thị G đến năm cơ sở y tế ở Bình Dương và TP Hồ Chí Minh khám 197 lần, giá trị tiền thuốc hơn 65 triệu đồng, trung bình một tháng đi khám tới hơn 20 lần… Người nhận thuốc có giá trị tiền lớn nhất là Nguyễn Hữu Nh, cũng đi khám tới 156 lần tại tám cơ sở y tế ở Hà Nội, Nghệ Anvới tổng tiền thuốc hơn 73 triệu đồng. Những thí dụ nêu trên cho thấy hiện tượng người bệnh đang lợi dụng chính sách thông tuyến huyện trong khám, chữa bệnh.

Kiểm soát được số lần khám, chữa bệnh của mỗi người bệnh là nhờ nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin của ngành BHXH vào quản lý quỹ BHYT. Từ tháng 6-2016 đến nay, hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử đã được kết nối tại hơn 90% số cơ sở y tế trong cả nước để chuyển thông tin khám, chữa bệnh cho cơ quan BHXH giám định, phát hiện cảnh báo số lượt khám, chữa bệnh bất thường hoặc các chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc quá mức cần thiết. Tuy nhiên, hệ thống chưa phát huy được hiệu quả do có đến 40% số cơ sở y tế chưa chuyển thông tin khám, chữa bệnh hằng ngày cho cơ quan BHXH, dẫn đến cơ quan giám định và các cơ sở y tế khác không có thông tin về người bệnh để kiểm soát, phát hiện kịp thời các trường hợp gian lận trong khám, chữa bệnh như nêu trên. Nguyên nhân do một số cơ sở y tế trục trặc phần mềm, sự cố mất điện nhưng nhiều trường hợp không thực hiện nghiêm việc chuyển thông tin vì mục đích sử dụng chung.

Việc xử lý các trường hợp khám, chữa bệnh nhiều lần cũng gặp khó khăn do chưa có quy định xử lý. Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chỉ quy định xử phạt hành vi tẩy xóa, sửa chữa thẻ BHYT, cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác, nhưng chưa quy định xử phạt hành vi chủ thẻ BHYT khám, chữa bệnh nhiều lần nhằm trục lợi quỹ BHYT. Do đó, hiện nay, một số cơ sở y tế chỉ có thể nhắc nhở, thuyết phục người đi khám nhiều lần trả lại tiền cho quỹ BHYT. Việc thuyết phục cũng không dễ dàng, có trường hợp từ chối trả lại tiền vì lý do không yên tâm về sức khỏe cho nên đi khám nhiều lần, nhiều nơi. Trong khi đó, chưa có hướng dẫn người bệnh khám bao nhiêu lần trong tháng, trong năm đối với từng loại bệnh để vừa bảo đảm sức khỏe, vừa bảo đảm hiệu quả sử dụng quỹ BHYT: cũng như chưa có quy định thế nào là lạm dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc...

Để giải quyết tình trạng nêu trên, bên cạnh việc xử phạt các cơ sở y tế cố tình không chuyển thông tin khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cần ban hành phác đồ điều trị chuẩn của từng bệnh với các chỉ định dịch vụ kỹ thuật thuốc, số lần khám cụ thể làm căn cứ để bác sĩ chỉ định, cán bộ BHXH giám định, thanh toán. Đây cũng là giải pháp mà một số địa phương đã thực hiện hiệu quả. Chẳng hạn như BHXH thành phố Hà Nội đã thống nhất với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn về cách quản lý, điều trị bệnh mãn tính tăng huyết áp và đái tháo đường với hướng dẫn cụ thể các loại thuốc sử dụng và số lần khám trong năm ở các tuyến, tiết kiệm được chi phí cho quỹ BHYT. Phác đồ điều trị này được các chuyên gia y tế đầu ngành tư vấn, xây dựng, cho nên người bệnh yên tâm tuân thủ, không vượt tuyến, vượt số lần phác đồ khuyến cáo. Bên cạnh đó, cần xem xét bổ sung hành vi chủ thẻ BHYT khám, chữa bệnh nhiều lần nhằm trục lợi quỹ BHYT để có căn cứ xử lý hành vi vi phạm đang có xu hướng gia tăng, nhất là khi thông tuyến tỉnh khám, chữa bệnh thời gian tới.