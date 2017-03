Ngọc Ngân chia sẻ trên trang cá nhân xin rút lui khỏi cuộc thi vì sức khỏe không tốt để tiếp tục tham gia chương trình

Mới đây, Ngân 98 đã chia sẻ về việc sẽ rút lui khỏi The Face Online trước khi chương trình đóng lượt bình chọn. Đây là một quyết định khá bất ngờ của Ngân 98 khi cô nàng đang nằm trong top 10 thí sinh có khả năng lọt vào vòng 2. Trên trang cá nhân, Ngân 98 đã viết một bức ‘tâm thư’ khá dài nói về lý do cũng như việc cảm thấy tiếc nuối khi phải rời khỏi cuộc thi.

Ngân 98 gửi tâm thư đến các khán giả của mình.

Hiện tại cô nàng đang nằm trong top 10 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất The Face Online.

“Tâm Thư The Face!

Ngân chào cả nhà! Những ngày qua Ngân phải cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian, công sức, tình yêu thương để vote cho Ngân với con số cực khủng tại cuộc thi The Face Online. Tối nay đúng 12h Ban tổ chức sẽ chốt Top 10 và đến thời điểm hiện tại Ngân vẫn may mắn có mặt trong Top này để tìm ra 2 gương mặt bước vào ngôi nhà chung.

Tuy vậy, hiện tại sức khỏe Ngân không được tốt, bác sĩ yêu cầu cần được nghỉ ngơi, tránh stress căng thẳng cũng như tránh chịu áp lực từ dư luận. Những ngày qua, thông tin và hình ảnh về Ngân tràn lan mạng xã hội nên tinh thần Ngân chưa thật sự vững vàng để quen với áp lực của một người nổi tiếng.

Bản thân Ngân cũng thấy mình phải cần thêm thời gian trau dồi kiến thức, năng khiếu nhiều hơn nữa để có sự xuất hiện trước công chúng thật chu đáo nên Ngân quyết định xin rút lui khỏi Top 10 The Face Online.

Ngân cảm ơn Ban tổ chức The Face Online, các anh chị báo đài, các fans hâm mộ đã yêu thương ủng hộ bình chọn cho Ngân.

Ngân sẽ cố gắng thay đổi bản thân, xây dựng hình ảnh đẹp, theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc và sẽ sửa chữa những gì khi còn trẻ mình đã làm sai và nổi loạn.

Ngân cảm ơn mọi người! Hãy ủng hộ Ngân trong những kế hoạch sắp tới nhé. Yêu cả nhà!”

Liên hệ với đại diện chương trình The Face Online về trường hợp của Ngân 98, ông Nguyễn Hùng Lâm chia sẻ: “Vừa qua, BTC có nhận được thư của thí sinh Võ Thị Ngọc Ngân về việc xin rút khỏi chương trình. Lý do Ngọc Ngân xin rút khỏi chương trình The Face Online là vì tình trạng sức khỏe của bản thân, BTC rất lấy làm tiếc và trân trọng những sự cố gắng của Ngọc Ngân tại cuộc thi. Với lý do trên, BTC chấp thuận yêu cầu của Ngọc Ngân về việc rút lui khỏi cuộc thi The Face Online và hy vọng sức khỏe của em sẽ mau chóng bình phục.”

Gia Thông