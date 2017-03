Loạt ảnh ngày ấy - bây giờ của Lý Liên Kiệt nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ.

Lý Liên Kiệt được đông đảo khán giả Việt và châu Á biết tới như một trong những tượng đài sống của làng điện ảnh võ thuật Trung Hoa. Kể từ những ngày đầu học wushu khi mới lên 8 với võ sư Ngô Bân – cũng là người thầy của Chân Tử Đan, cho tới khi trở thành một ngôi sao võ thuật, Lý Liên Kiệt không bao giờ thôi khiến khán giả nhớ tới mình với những ấn tượng tốt đẹp nhất.

Cách đây không lâu, trả lời sự vắng bóng cũng như nguyên do mình xuống sắc trầm trọng, Lý Liên Kiệt nghẹn ngào cho biết mình mắc phải căn bệnh nan y và đã rời xa điện ảnh.

Nhìn lại những tháng ngày tươi trẻ trước đây của ngôi sao võ thuật lừng danh này, khán giả sẽ thêm phần tiếc nuối và đồng cảm với một người đàn ông chưa bao giờ nguôi ngọn lửa đam mê với võ học và diễn xuất.

Trên trang Weibo của mình, Lý Liên Kiệt mới đây đã cho đăng tải một loạt nhưng bức hình đậm màu hoài cổ thời mới tham gia diễn xuất.

Nhà vô địch giải Wushu trẻ toàn Trung Quốc năm 1974 “ra mắt” khán giả trong bộ phim Thiếu Lâm tự (1982) , từng làm ngây ngất người hâm mộ phim võ thuật. Trong phim, Lý Liên Kiệt vào vai Giác Viễn. Bộ phim đạt được thành công và tiếp tục ra thêm 2 phần nữa, Lý Liên Kiệt lần lượt hóa thân thành Tam Long và Trí Minh, là những vai diễn mang tới tên tuổi cho nam diễn viên trẻ tuổi.

Còn nhớ năm 1991, thời điểm bộ phim Hoàng Phi Hồng do anh thủ vai ra mắt, Hollywood lập tức mời gọi chàng diễn viên trẻ khi đó mới 28 tuổi. Tên tuổi của Lý Liên Kiệt khi đóng vai Hoàng Phi Hồng trong bộ phim cùng tên và chất võ nghệ Thiếu lâm vang xa. Cũng chính nhờ diễn xuất và võ nghệ của Lý Liên Kiệt mà những đạo diễn của phim là Từ Khắc và Viên Hòa Bình cũng được “nở mày, nở mặt”.

Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan được xem là 2 đồng môn của người thầy Ngô Bân. Giống như người bạn cùng tuổi, Chân Tử Đan cũng sớm bộc lộ tài năng võ nghệ và vươn lên thành một ngôi sao võ thuật không kém Lý Liên Kiệt. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, họ lại có những khác biệt quá lớn, cả về tầm ảnh hưởng lẫn chân dung bề ngoài.

Tuy nhiên, kể từ sau khi công khai chứng bệnh khó chữa của mình với công chúng, Lý Liên Kiệt ngày một cho thấy sự suy sụp về sức khỏe và tinh thần. Nam diễn viên trong một bài phỏng vấn đã chia sẻ, thậm chí anh đã lo chu tất việc hậu sự cho mình sau khi chết và vợ con không phải lo gì.

Trong lần hiếm hoi bắt tay với Thành Long, dù kém người đàn anh tới 9 tuổi nhưng Lý Liên Kiệt lại cho thấy vẻ ngoài có phần già nua hơn cả Thành Long. Bộ phim mang tên Vua Kungfu lấy chủ đề về Tề Thiên Đại thánh của 2 diễn viên này cũng gây được tiếng vang.

Được biết khi còn nhỏ, Lý Liên Kiệt vốn đã không có được thể trạng tốt để phù hợp với việc học võ. Anh yếu đuối, lại sống trong một gia đình có quá nhiều áp lực, đến nỗi diễn viên họ Lý từng nhiều lần định bỏ cuộc. Nhưng được sư phụ động viên, anh đã nỗ lực vượt qua.

Nhưng nếu để nhìn lại những hình ảnh tráng kiện, nhanh nhẹn, hoạt bát trước đây của Lý Liên Kiệt trong các vai diễn như Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ (1992), Phương Thế Ngọc trong The Legend (1993) hay Trần Chân trong Tinh võ anh hùng (1994) thì không thể không xót xa cho Lý Liên Kiệt ở thời điểm hiện tại.

Căn bệnh cường tuyến giáp là lý do khiến sự nghiệp của Lý Liên Kiệt bị chững lại một thời gian trước khi dừng lại hẳn. Anh từng xót xa chia sẻ: “Tôi không phải Hoắc Nguyên Giáp, không phải Hoàng Phi Hồng, càng không phải anh hùng. Tôi cũng như các bạn, chỉ là một người bình thường, cũng phải đối mặt với nỗi lo một ngày nào đó không thể tiếp tục công việc được nữa”.

Từng sang Hollywood làm việc rồi lại trở về Trung Quốc làm phim, đi tới đâu Lý Liên Kiệt cũng gây được tiếng vang. Mới đây nhất, Lý Liên Kiệt đã được Vin Diesel liên hệ đóng trong bom tấn xXx: The Return of Xander Cage, tuy nhiên vì lí do sức khỏe nên anh phải rời dự án vào phút chót và Chân Tử Đan là người được thay thế.

Vai diễn Khương Tử Nha trong phim Phong Thần Bảng ra mắt vào tháng 7 năm ngoái có thể cũng là vai diễn cuối cùng của Lý Liên Kiệt. Tình trạng sức khỏe của anh đã rất yếu, khi đôi mắt đã mờ dần và cơ thể lão hóa nhanh chóng.

Khán giả thêm phần xót xa khi chứng kiến Lý Liên Kiệt tiều tụy ngoài đời. Í tai nghĩ rằng, một nam diễn viên võ thuật vốn đã quen thuộc trong hình tượng những người anh hùng của Trung Hoa lại có một cái kết sự nghiệp buồn bã và éo le đến như vậy.

Nhưng cũng như anh từng chia sẻ, anh dành tình yêu cho dân tộc Trung Hoa ở nơi trang trọng nhất trong trái tim mình. Và có lẽ, với những gì mà Lý Liên Kiệt đã đạt được cho bản thân mình cũng như đã cống hiến cho khán giả, anh cũng cần được nghỉ ngơi và lấy đó làm thời gian ôn cố tri tân, hoài niệm về những tháng ngày tươi đẹp mà mình đã từng trải qua.