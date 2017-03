Hailie Scott Mathers - con gái ca sĩ Eminem sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng 'đốn tim' biết bao chàng trai.

Hailie Scott Mathers là kết quả tình yêu của Eminem và cô bạn thời trung học - Kim Mathers. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, hai người chia sẻ quyền chăm sóc con.

Eminem từng thừa nhận, con gái là nguồn cảm hứng cho các sáng tác nổi tiếng của anh như "My Dad's Gone Crazy", "Mockingbird", "When I'm Gone", "Beautiful", "Hailie's Song".

Hailie Scott Mathers trở thành ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram.

Hailie Scott Mathers năm nay 21 tuổi. là sinh viên Đại học Michigan, nằm ở Đông Lansing, Michigan.

Mặc dù chưa rõ con gái Eminem theo học ngành gì nhưng cô gái này từng chia sẻ rằng, cô dự định sẽ theo đuổi chuyên ngành tâm lý hoặc kinh doanh

Hailie chia sẻ: "Bố mẹ luôn khuyến khích tôi sống là chính mình. Họ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi".

Năm 17 tuổi, Hailie từng đoạt danh hiệu hoa khôi tại trung học Chippewa Valley ở Michigan, giải thưởng dành cho những nữ sinh thông minh, xinh đẹp và tích cực tham gia vào hoạt động thể thao, văn nghệ.

Con gái Eminem hiện tại đã có bạn trai và thường xuyên khoe hình ảnh thân mật trên trang cá nhân của mình.