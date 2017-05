Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích tại Ghouta ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP và Reuters, ngày 5/5, đại diện đàm phán của Nga tại vòng hòa đàm Syria, ông Alexander Lavrentyev, cho biết máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ không được phép vào "các khu vực giảm căng thẳng" đang được thiết lập tại Syria.

Phát biểu này của ông Lavrentyev được đưa ra một ngày sau khi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thành lập các vùng an toàn tại Syria, động thái được Liên hợp quốc hoan nghênh song vấp phải sự hoài nghi từ Washington.

Theo thỏa thuận này, lực lượng không quân của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ dừng các chuyến bay tại các khu vực được chỉ định trên khắp lãnh thổ Syria.

Ông Lavrentyev cho biết thêm máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu có thể hoạt động chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại một số khu vực nhất định, nhưng các khu vực an toàn này hiện "đóng cửa" đối với các chuyến bay của họ.

Đề xuất thành lập vùng an toàn tại Syria là nỗ lực mới nhất để giảm thiểu tình trạng bạo lực tại quốc gia Arab này. Hiện nội dung chi tiết của đề xuất này vẫn chưa được công bố, với triển vọng thành công dường như khá mong manh./.