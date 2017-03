Nga dường như đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới một căn cứ không quân ở miền Tây Ai Cập gần biên giới với Libya trong những ngày gần đây.

Binh sĩ Nga tham gia cuộc Tập trận quốc tế 2016 tại thị trấn Murom, Nga ngày 6/8/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, các nguồn tin Mỹ, Ai Cập và nguồn tin ngoại giao cho biết Nga dường như đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới một căn cứ không quân ở miền Tây Ai Cập gần biên giới với Libya trong những ngày gần đây, động thái sẽ làm gia tăng quan ngại của Mỹ về vai trò ngày càng rõ ràng của Moskva tại Libya.

Theo nguồn tin Mỹ, bất cứ động thái triển khai nào của Nga có thể là một phần của nỗ lực hỗ trợ Tướng Libya Khalifa Haftar, người vừa hứng chịu một thất bại đáng kể hôm 3/3 khi các cảng dầu do lực lượng của ông này kiểm soát bị Lữ đoàn Phòng vệ Benghazi (BDB) tấn công.

Các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng nước này đã quan sát được động thái dường như là hoạt động triển khai lực lượng đặc nhiệm và máy bay không người lái của Nga tại Sidi Barrani, cách biên giới Ai Cập-Libya khoảng 100km.

Trong khi đó, nguồn tin an ninh Ai Cập cung cấp thông tin cụ thể hơn, theo đó một đơn vị đặc nhiệm gồm 22 thành viên của Nga đã được triển khai.

Ngoài ra, Nga còn sử dụng một căn cứ Ai Cập khác ở Marsa Matrouh, miền Đông nước này hồi đầu tháng 2.

Trong diễn biến liên quan, ông Oleg Krinitsyn, người đứng đầu công ty an ninh tư nhân RSB-group của Nga cho biết lực lượng bao gồm khoảng vài chục nhân viên an ninh vũ trang hợp đồng do công ty này thuê đã hoạt động tại những khu vực do Tướng Haftar kiểm soát ở miền Đông Libya từ năm ngoái.

Lực lượng này đã rút khỏi Libya hồi tháng 2 sau khi hoàn thành sứ mệnh tháo dỡ mìn ở một cơ sở công nghiệp gần thành phố Benghazi./.