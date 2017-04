Kênh Channel One của Đài truyền hình quốc gia Nga đã quyết định tẩy chay Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu (Eurovision) 2017 sau khi Ukraine - nước đăng cai tổ chức Eurovision lần thứ 62, ra lệnh cấm nhập cảnh đối với đại diện của Nga tham gia cuộc thi âm nhạc này.

Quyết định của Channel One đồng nghĩa với việc cuộc thi Eurovision năm nay sẽ không được truyền hình trực tiếp trên sóng của kênh truyền hình này.

Trong thông báo ngày 14/4, Channel One cho biết đơn vị tổ chức đã đề xuất 2 phương án với Nga, theo đó một là cử một đại diện khác thay thế nữ ca sĩ Yulia Samoylova tham dự cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới hoặc phần trình diễn của nữ ca sĩ này sẽ được thu hình và phát qua một đường dẫn video từ Moskva. Channel One khẳng định chắc chắn rằng đội thi của Nga sẽ không chấp thuận đề xuất của nhà tổ chức Ukraine, cho rằng đây là hành động phân biệt đối xử chống lại đại diện của Nga. Trong khi đó, nữ ca sĩ Yulia Samoylova cũng lên tiếng bác bỏ đề xuất nói trên. Channel One khẳng định việc Nga không tham dự cuộc thi này đồng nghĩa với việc cuộc thi sẽ không có sức hấp dẫn với khán giả truyền hình Nga.

Hồi tháng 3, Ukraine đưa quyết định cấm nhập cảnh với đại diện của Nga Yulia Samoylova. Quyết định này của Kiev đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov lấy làm tiếc khi các nhà tổ chức Eurovision 2017 đã "trở nên vô dụng, không thể áp dụng luật định của họ". Trong khi đó, các nhà tổ chức cuộc thi Liên đoàn truyền hình châu Âu (EBU) khẳng định họ đã làm mọi việc trong quyền hạn của mình để tất cả các nước có thể tham gia.

Eurovision lần đầu tiên ra mắt khán giả vào năm 1956 với tên gọi Eurovision Grand Prix và năm 2017 là lần thứ 62 cuộc thi này diễn ra tại châu Âu. Đây là cuộc thi âm nhạc nổi tiếng và lâu đời nhất châu Âu, do đó, hàng năm cuộc thi thu hút hàng triệu khán giả truyền hình khắp châu lục. Tại Eurovision 2016, ca sĩ Jamala, đại diện của Ukraine, đã chiến thắng trong đêm chung kết với ca khúc "1944". Đây cũng là một trong những chiến thắng gây nhiều tranh cãi trong lịch sử cuộc thi Eurovision.

TTXVN/Tin Tức