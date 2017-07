Hãy xem sự thực đằng sau những cảnh quay hoành tráng là gì?

Các bộ phim lớn của Hollywood được gắn mác "bom tấn" luôn thu hút ở phần kĩ xảo. Khán giả có thể yên tam mỗi khi ra rạp, ít nhất là nhu cầu "mãn nhãn" chắc chắn sẽ được đáp ứng.

Vậy những cảnh phim mãn nhãn đó từ đâu mà có? Và chúng được tạo ra như thế nào?

1. Avengers - Biệt đội báo thù (2012)

Biệt đội báo thù gồm các siêu anh hùng của Marvel đã có trận chiến vô cùng ác liệt để chống lại âm mưu thâu tóm Asgard và thế giới của Loki.

Thế nhưng những trận đánh cam go lại được tạo ra theo cách tức cười như thế này

Không có gì cũng phải diễn như thể cháy nổ thật

Khi có cháy nổ thật thì diễn viên lại không đóng mà được ghép vào

Đây là cách Thor khống chế Hulk

Diễn viên của Hulk kì thực rất nhỏ con, nhưng kĩ xảo đã giúp anh biến thân thành người khổng lồ

2. Rise of an Empire - Đế chế trỗi dậy (2014)

Bản hùng ca về những chiến binh Hy Lạp bất khuất có rất nhiều trận đánh và khung cảnh rộng lớn. Chính vì thế kĩ xảo tiếp tục trở thành một phần không thể thiếu.

Diễn viên luôn phải tập diễn như thật với phông xanh

Những khung cảnh hùng vĩ bao la đều từ phông xanh mà ra.

Guardians of the Galaxy - Vệ binh dải Ngân Hà 2014

Đa số bạn đồng hành của Peter Quill là những sinh vật ngoài hành tinh vô cùng đặc biệt. Vì thế chính anh cũng chỉ có thể thấy "bạn" trên phim. Còn ở phim trường thì chỉ có những diễn viên mặc áo xanh thôi.

Rocket và Groot đều là những diễn viên đóng thế. Họ phải mặc quần áo một màu xanh, xám... che toàn thân và chỉ lấy chuyển động lên phim

Maleficent - Tiên hắc ám (2014)

Bối cảnh thần tiên khiến bộ phim của Angelina Jolie phụ thuộc rất nhiều vào kĩ xảo. Sự huyền ảo của không khí phim đều nhờ hết vào khâu xử lý hậu kì.

Thế giới phép thuật của các nàng tiên, phù thủy đều gắn với kĩ xảo và phông nền.

Wolverine - Người sói (2009)

Từ những cảnh cháy nổ hoành tráng

...đến vết thương trên mặt nhân vật đều phải nhờ kĩ xảo giúp một tay

Elysium - Kỷ nguyên Elysium (2013)

Công nghệ hiện đại giúp các nhân vật ảo như người máy chuyển động như thật, chính là nhờ "copy" lại từ chuyển động của người đóng thế.

Godzilla (2014)

Nằm trong loạt phim về những quái thú khổng lồ, Godzilla được đánh giá tương đối cao về chiều sâu nội dung, nhưng trên hết vẫn là sự mãn nhãn cho khán giả nhờ hiệu ứng kĩ xảo thế này

King Athur - Vua Athur (2013)

Kĩ xảo có thể hô "biến" từ khung cảnh bình thường thành những vách núi đầy tuyết sừng sững trong Vua Athur

Life of Pi - Cuộc đời của Pi (2012)

Câu chuyện phi thường về cậu bé Pi, lênh đênh trên biển nhiều ngày cùng một con hổ đã gây nên cơn sốt trong giới yêu điện ảnh cũng như giành về cho đạo diễn Lý An giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Thì ra một trong hai nhân vật chính được tạo nên theo cách thế này

Game of Thrones - Trò chơi vương quyền

Tương tự chú hổ trong Life of Pi, loài rồng huyền thoại được Trò chơi vương quyền làm sống dậy bằng ... một cái gối ôm màu xanh.

"Mẹ rồng" Emilia Clarke chắc chắn là người diễn với gối bông nhiều nhất

Một số phim khác cũng khiến khán giả bật ngửa khi được chiêm ngưỡng hậu trường kĩ xảo.

Rise of the planet of the Apes năm 2011 là phim tiên phong sử dụng công nghệ đánh dấu điểm trên khuôn mặt con người để tái tạo thành khuôn mặt động vật. Vậy nên loài khỉ trong loạt phim Hành tinh khỉ này mới có biểu cảm sinh động y hệt con người

Biên niên sử về Narnia có khung cảnh hùng vĩ nhường này tất cả là nhờ công nghệ

Một cảnh quay trong The Homemans. Kể cả những cảnh đơn giản thế này, thay vì di chuyển đến bối cảnh phù hợp, các nhà làm phim có thể dùng phông xanh để giảm chi phí

Đường hầm rộng lớn của The Monument vốn dĩ chỉ là một tấm bạt xanh

Để hiểu rõ hơn về những tuyệt chiêu kĩ xảo của Hollywood, mời các bạn xem video hậu trường tổng hợp từ nhiều phim bom tấn dưới đây:

Theo Thu Hằng (Tổng hợp) (Dân Việt)