Sau một thời gian bị đình chỉ, bản ghi nhớ về phòng chống sự cố và đảm bảo an toàn hàng không trong các hoạt động ở Syria đã được gia hạn.

Theo nguồn tin từ tờ Politlife dẫn lời Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng Hội đồng liên bang Nga (Thượng viện), ông Viktor Ozerov cho biết, Nga và Mỹ đã thực hiện nối lại Biên bản ghi nhớ về việc ngăn ngừa đụng độ trên bầu trời Syria hôm 12/4 sau một thời gian Biên bản ghi nhớ này bị đình chỉ.

Nga và Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện theo Bản ghi nhớ và phòng chống các cuộc đụng độ trên chiến trường Syria.

Ông nói rằng, Biên bản ghi nhớ sẽ được hoàn tất ở cấp Bộ trưởng quốc phòng. Biên bản này sẽ tiếp tục được nối lại theo mệnh lệnh của Tổng thống Nga, hãng tin RIA Novosti cho biết.

Trước đó, theo thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga, ông Sergey Viktorovich Lavrov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng quay lại đàm phán Biên bản ghi nhớ về việc phòng chống sự cố ở Syria chỉ trong trường hợp Mỹ khẳng định mục tiêu của cuộc chiến mà họ thực hiện để chống lại Tổ chức khủng bố IS.

Hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ sau khi Mỹ phát động cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào vị trí sân bay Shayrat của Syria.

Tuy nhiên sau đó phía Mỹ đã thông cáo rằng, cần thiết phải phòng chống đụng độ trên bầu trời Syria với quân đội Nga.

Cuộc tấn công bằng tên lửa vào sân bay Shayrat của Mỹ ngoài bị phía Nga đình chỉ Bản ghi nhớ về phòng chống đụng độ hàng không ở Syria, còn bị người dân Syria và người dân quốc tế phản đối mạnh mẽ.

Bộ Ngoại giao Nga ngay sau đó đã kêu gọi cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào các lực lượng chính phủ ở căn cứ không quân ở Syria.

“Chúng tôi đã nhiêu lần tuyên bố sẵn sàng hợp tác để giải quyết những vấn đề nóng nhất hiện nay, trong đó ưu tiên hàng đầu là cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Nhưng chúng tôi không bao giờ chấp nhận những hành động bất hợp pháp chống lại chính quyền Syria hợp pháp, lực lượng đã có một thời gian dài dẫn đầu cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế”, đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho biêt.

Cơ quan Ngoại giao Nga còn nhấn mạnh rằng, “hành động xâm lược của Mỹ vào Syria bằng tên lửa Tomahawk sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề còn tồn tại trên thế giới và đem đến một mối đe dọa mới đối với an ninh quốc tế và họ hi vọng đây là lần cuối cùng xả ra sự kiện này".

Bản ghi nhớ về phòng chống sự cố và đảm bảo an toàn hàng không trong các hoạt động ở Syria đã được ký kết vào thàng 10/2015 giữa đại diện Bộ Quốc phòng Nga và Lầu Năm Góc. Tài liệu này quy định cụ thể những hoạt động của máy bay kể cả UAV của Nga và Mỹ trên bầu trời Syria.

Trước đó vào tháng 1/2017 Tướng Charles Corcoran, chỉ huy Không đoàn viễn chinh 380 trên tờ Wall Street Journal, đã cáo buộc chiến đấu cơ Nga ở Syria “gây nguy hiểm” cho các máy bay của Không quân Hoa Kỳ. Hành động tương tự sẽ khiên căng thẳng leo thang.

Hi vọng sau sự kiện này cả Nga và Mỹ sẽ tập trung vào nhiệm vụ chống khủng bố quốc tế cũng như khủng bố IS ở Syria, đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác bảo đảm an ninh trên thế giới.

