Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc không kích chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria sau khi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí lập “vùng an toàn”, cấm bay đối với các máy bay của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu.

Vùng an toàn ở Syria sẽ cấm bay đối với máy bay của liên quân không kích do Mỹ đứng đầu. (Ảnh: Getty)

Đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran ngày 4/5 đã đạt được thỏa thuận về lập 4 vùng an toàn trên khắp Syria, trong một nỗ lực được cho là nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Syria. Theo thỏa thuận, 4 vùng an toàn này được thiết lập ở miền nam, trung và bắc Syria và chính thức có hiệu lực từ hôm nay 6/5 theo giờ địa phương.

Đặc phái viên của Nga tại cuộc đàm phán, ông Aleksandr Lavrentyev, cho biết các vùng an toàn này cũng đồng thời là vùng cấm bay đối với các máy bay chiến đấu của liên minh không kích do Mỹ đứng đầu. Ông cũng cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga hay Syria cũng không được phép hoạt động trong các khu vực này trừ trường hợp máy bay chiến đấu của phe đối lập ở Syria tấn công lực lượng chính phủ Syria.

Hãng tin TASS cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson về thỏa thuận này, song không cung cấp chi tiết.

Phía Mỹ đã phản ứng khá thận trọng với thỏa thuận này. Mỹ tuyên bố ủng hộ mọi nỗ lực nhằm hạ nhiệt tình hình ở Syria nhưng lo ngại về vai trò bảo lãnh lệnh ngừng bắn của Iran và đề nghị Nga phải đảm bảo quân đội Syria tuân thủ.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Adrian J.T. Rankine-Galloway ngày 5/5 cho biết, các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu IS ở bất cứ đâu để đảm bảo chúng không còn nơi ẩn náu.

Ông Rankine-Galloway cũng nhấn mạnh, Mỹ không phải là bên tham gia thỏa thuận do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết với Thời báo Phố Wall: "Liên minh sẽ tiếp tục không kích mục tiêu IS ở Syria. Chiến dịch nhằm đánh bại IS sẽ tiếp tục với mức độ như từ trước tới giờ".

Trong một diễn biến liên quan khác, sáng nay 6/5, ngay sau khi thỏa thuận về vùng an toàn ở Syria có hiệu lực, các cuộc đụng độ giữa quân đội Syria và phe nổi dậy đã bùng phát ở tỉnh Hama, tây bắc Syria. Các máy bay chiến đấu đã không kích vào ngôi làng al-Zalakiyat do phe nổi dậy kiểm soát và các khu vực lân cận ở Hama.

