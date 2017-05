Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 10/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 18/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông không thấy có "bất cứ bí mật nào" trong các thông tin truyền thông Mỹ về các mối đe dọa an ninh hiển nhiên do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra và được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ.

Phát biểu trước báo giới tại Nicosia, ông Lavrov nói: "Như những gì tôi có thể nhớ, có thể là 1 tháng hoặc 2 tháng trước đó, Chính quyền Trump đã ban hành một lệnh cấm sử dụng máy tính xách tay từ 7 quốc gia Trung Đông và lệnh cấm này liên quan trực tiếp tới một mối đe dọa khủng bố."

Ông nhấn mạnh: "Nếu các bạn nói về điều đó, tôi không thấy có gì bí mật ở đây."

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không truyền đạt bất cứ bí mật nào cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc gặp tại Washington hồi tuần trước và rằng ông có thể chứng minh điều này.

Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng chuyển đoạn ghi âm cuộc gặp của ông Trump với ông Lavrov cho các nghị sĩ Mỹ nếu như điều này sẽ giúp trấn an họ./.